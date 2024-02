Detectan un aumento de problemas de salud mental en chicas adolescentes tras el confinamiento

Publicado por redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Una investigación del Clínic - IDIBAPS y del CIBERSAM ha revelado un incremento de los problemas de salud mental en chicas adolescentes después del confinamiento. El trabajo, que se ha publicado en la revista 'Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health', ha mostrado que entre el 14 de marzo de 2019 y el 21 de junio de 2021 se registraron 2.425 ingresos en las Urgencias del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil. Esta cifra representa un incremento del 85% respecto del año anterior, a pesar de tener en cuenta los posibles casos acumulados, es decir que no se habían dirigido al centro para consultar su situación durante el confinamiento. Estas pacientes presentaban episodios de trastornos alimentarios, autolesiones e intentos de suicidio.

Según han apuntado fuentes del Clínic - IDIBAPS, la investigación se inició porque después del confinamiento los especialistas detectaron un aumento de consultas por problemas de salud mental en niños y adolescentes, especialmente acusado en chicas. Los responsables del estudio han indicado que se quiso analizar si el incremento era debido a una posible acumulación de casos que no habían consultado durante el confinamiento, o correspondían a casos nuevos. Al mismo tiempo, han explicado que querían conocer el impacto a más largo plazo del confinamiento.

Las conclusiones han revelado que sí se produjo este incremento y que se situó en el 85%. Por todo ello, los especialistas han recomendado potenciar la atención en esta población para proporcionar una asistencia especializada adecuada, así como promover estrategias de prevención.

En el estudio han participado investigadores del Clínic-IDIBAPS y del CIBERSAM. Las primeras autoras del trabajo son Adriana Fortea, del grupo Neuroimagen multimodal en psicosis de inicio reciente y de alto riesgo y Lydia Fortea, del grupo Imagen de los trastornos relacionados con el estado de ánimo y la ansiedad (IMARD). También han colaborado investigadoras de los grupos de Psiquiatría y Psicología infantil y de la adolescencia y de Trastornos bipolares y depresivos.