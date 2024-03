Congelado tejido ovárico de 340 adolescentes enfermas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Banc de Sang i Teixits (BST) de Calatunya ha criopreservado desde el año 2000 más de 340 muestras de tejido ovárico de niñas, jóvenes y mujeres adultas afectadas por una enfermedad como el cáncer o por un tratamiento que podría afectar su fertilidad. La mayoría de estas pacientes forman parte de un programa pionero de criopreservación de tejido ovárico que es referente en España impulsado junto al Hospital Sant Joan de Déu hace veinticuatro años, aunque el Banc de Sang también recibe muestras de pacientes de la Vall d’Hebron. Estas menores han sido intervenidas para extraerles una muestra que les permita poder ser madre, una vez alcanzada la edad adulta.

El BST preserva estos tejidos después de un riguroso proceso de congelación controlada que acaba en tanques de nitrógeno líquido a -196ºC. Un 43% de estas muestras pertenecen a pacientes diagnosticadas de un tumor del desarrollo u otro cáncer durante la infancia o adolescencia. En las niñas, la congelación de óvulos no es posible porque todavía no han llegado a la pubertad y por eso, en estos casos, la única opción es extraer y preservar tejido ovárico. También se opta por esta vía cuando, a pesar de que ya han alcanzado la pubertad, no hay tiempo para hacer la estimulación ovórica previa a la extracción de los óvulos o médicamente no es recomendable.