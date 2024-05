La ilustración ganadora del Concurs d'Humor Gràfic de la Fecoll, con IA

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Polémica ayer en redes sociales después de que decenas de usuarios señalaran que la ilustración ganadora del Concurs d’Humor Gràfic de la Fecoll está hecha con Inteligencia Artificial (IA). La obra está firmada por un ilustrador turco, Bedhiran Akagündü, y se impuso entre las 516 presentadas de países como Irán, India o Rusia. La entidad señaló en un comunicado que las bases de los concursos gráficos que organiza no contemplan, a día de hoy, la excepción del uso de la IA y que la viñeta ganadora fue seleccionada por el jurado cumpliento “estrictamente” con la normativa del concurso. Asimismo, aseguraron que la IA es un debate abierto en la sociedad, con posturas en contra pero también a favor y que la Fecoll, como promotora de producciones artísticas y culturales, estudiará si acepta o no el uso de esta tecnología en las obras de los creadores en las bases de futuros concursos. Asimismo, aseguraron que están intentando contactar con el autor para comprobar que su identidad es correcta y, si no lo pueda demostrar, estaría incumpliendo las normas y sería excluido.