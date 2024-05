Los murales de Lily Brick, en puzle

Publicado por QUIM GASSÓ SENTIAS Verificado por Creado: Actualizado:

La muralista leridana Lily Brick se ha convertido en la primera street artist en tener un puzzle con sus obras para la marca Educa. La firma ha escogido sus murales de Sant Jordi, ubicado en Puigverd de Lleida, y La Pastora, plasmado en el municipio aragonés de Torrellas, para crear unos puzles de 1.000 y 500 piezas, respectivamente. “Les parecieron muy adecuadas a nivel técnico por la gran variedad de colores y detalles, la alegría que desprenden y la capacidad de explicar una historia a partir de una imagen”, explica la artista.

Esta nueva incorporación en el repertorio artístico de Lily Brick ha permitido que sus seguidores, además de contemplar sus obras, puedan jugar con ellas. “Cuando la gente observa mis murales, se detiene y reflexiona durante unos minutos. Con el puzzle se pueden pasar horas e incluso días repasando todos los detalles”, afirma ilusionada ante un producto con el que “no había pensado nunca”, pero “me ha hecho muy feliz y, cada vez que pienso en ello, me río sola porque es increíble”.La muralista leridana es de las primeras que se ha propuesto completar el reto de rehacer su misma obra. Confiesa que le provoca una profunda reflexión sobre la creación de sus proyectos porque “cuando construyo los puzles, voy reviviendo todos los procesos que sentí en el momento que creé las obras”. Explica que aún está en proceso de terminarlo y va a llevarle un tiempo, pero es una actividad apta para todo tipo de públicos para el que “solo necesitas un poco de tiempo, ingenio y paciencia”. Cuando logre ensamblar todas las piezas del rompecabezas, Lily Brick tiene decidido que este pasará a ser el próximo adorno para su hogar, ya que la caja incorpora un sobre que se puede disolver con agua para convertirse en cola y “guardarlo como una obra de arte”.

Una pausa para tomar aire y empezar otros proyectos

Tras encadenar muchos proyectos que le han catapultado en el panorama artístico urbano internacional, Lily Brick admite que “he viajado mucho últimamente y siento que, de repente, estoy cansada”, una fatiga que dice no haber sufrido en ningún momento durante sus diez años de trayectoria profesional. “He viajado por África, Corea y Catalunya sin detenerme. Los cambios me han pasado factura y tuve que pausar la obra que llevaba entre manos durante cinco días porque me sentía cansada y con pocas ganas”, explica. Sin embargo, este breve parón dio sus frutos. La artista confiesa que en uno de sus últimos trabajos, en el municipio de Calldetenes (Osona), “se ve en cada trazo, lo pude disfrutar con calma. Fue muy terapéutico”. Antes de tomarse un respiro, la leridana debe cerrar los últimos proyectos que tiene pendientes. Estos días se encuentra pintando un mural en la entrada del Museu de Montserrat y a continuación le espera otra obra en Estonia. “Después quiero parar porque tengo una necesidad muy grande de estar en casa y pasar tiempo con los míos. Mi idea es detenerme durante tres meses y pintar cuadros”, explica. La obsesión por la inmediatez nota que también se ha instaurado en el mundo del arte: “La demanda es para hacerlo todo muy rápido. A veces noto que no me preparo para emprender un trabajo excelente, me preparo para hacerlo rápido. Por este motivo, necesito respirar y poder trabajar con calma en mi espacio. Ahora me conviene”.

La Pastora, aún más reconocimiento gracias al libro ‘Street Art Women’

En la popularización de la obra La Pastora, tuvo un papel importante el libro Street Art Women, de Diego López Giménez. Publicado el pasado año, recoge las experiencias personales, reflexiones y una muestra de las obras de más de una cincuentena de artistas urbanas. De toda la selección, el autor escogió el mural de Lily Brick ubicado en Torrellas (Zaragoza), para ilustrar la portada. “Me propusieron que mis obras formasen parte de este libro y, para mi sorpresa, acabaron escogiendo la de La Pastora para la portada. Es un honor para mí”, asegura la leridana. De este modo, la ilustración ya cuenta con su versión en puzle y en papel, además del mural original.