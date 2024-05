La temporada de setas de primavera en el Pirineo es floja a causa de las bajas temperaturas

Publicado por acn

La temporada de setas de primavera es muy floja a causa de las bajas temperaturas que se registran en el Pirineo. Así lo han podido constatar los miembros de la sociedad micológica del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) que un año más han organizado la muestra de setas de primavera en el patio de la sede del instituto. Casimiro Duaigües, miembro de la sección, ha explicado que a pesar de las lluvias no salen muchas setas y que de las que son comestibles, las que más predominan son la seta de carrerilla y la seta de nieve. Las otras no han acabado de fructificar, ha lamentado, sobre todo las carreretes que son de los más característicos de estos meses. La 26.ª muestra cuenta con una setentena de variedades de setas, la mayoría no comestibles.

Les lluvias de esta primavera han sido muy beneficiosas y si hubiera hecho una temperatura más suave, la temporada de setas habría sido muy abundosa. Por el contrario, el termómetro baja en picado a las noches eso evita que las setas que tendrían que salir acaben haciéndose grandes.

La muestra de setas de primavera que hay en el patio de l'IE se ha podido ver durante todo el lunes y este martes. No se alarga más días porque las setas no aguantan tantas horas expuestos sin conservación.

La muestra despierta la curiosidad de muchos peatones que pasean por|para el Eje Comercial de Lleida y que entran a ver qué variedades de setas se pueden encontrar esta primavera al bosque. Casimiro Duaigües alerta de que hace falta ir con precaución a la hora de cogerlos y sobre todo consumirlos hay que mucha gente se piensa que son "inmunes y después pasa lo que pasa". Según Duaigües todas las setas son un poco indigestas y por eso se tiene que vigilar con la cantidad que se consume y el punto de cocción.

De las 70 especies|especias que hay expuestas, sólo unas 10 son comestibles. Como es tradición, de cara al otoño se hará otra muestra pero con las setas de esta estación del año.