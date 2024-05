Cata de Vinos de Finca Calificada en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Associació Catalana de Sommeliers (ACS) y el Institut Català del Vi (Incavi) organizaron el lunes en Lleida una cata dirigida a los sommeliers catalanes para que pudieran probar Vinos de Finca Calificada, el máximo exponente de la vinculación entre el sector vitivinícola y su territorio. La degustación contó con la participación de la directora del Incavi, Alba Balcells; y los representantes de los sommeliers leridanos, Xavier Navarro y Ramon Grinó. Por otro lado, tres bodegas de la DO Costers del Segre han sumado nuevos reconocimientos este mes de mayo. En concreto, trece vinos del Castell d’Encús de Talarn y el el Purgatori 2021 de Família Torres han obtenido más de 92 puntos (conocidos como Punts Parker) en las valoraciones de la revista The Wine Advocate, mientras que la Fira Girovi ha distinguido Geol 2018 de Tomàs Cusiné con una Medalla Gran Or.