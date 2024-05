Arranca la quinta campaña solidaria 'Cap llar sense aliments' de La Caixa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El número de personas que no se pueden permitir una comida con carne o pescada cada dos días ha aumentado por segundo año consecutivo, hasta alcanzar el 6,4% (un punto más que en 2023), según los datos del informe El estado de la pobreza 2024 elaborado Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. El mismo estudio indica que la proporción de personas que llegan con dificultad a final de mes asciende al 48,5% de la población residente en España. Este escenario, que constata la cronificación de la pobreza, no se traduce en un aumento de donativos y excedentes, al contrario. El año pasado, los 54 bancos de alimentos distribuyeron un total de 138.046 toneladas de comida, un 8,99% menos que el 2022 a causa del descenso de las aportaciones. Por ello, destacan que se hace más necesaria que nunca la quinta edición de la campaña solidaria Cap llar sense aliments de la Fundació ‘la Caixa’ y CaixaBank Se trata de la segunda iniciativa anual más destacada a nivel nacional a través de la cual los bancos de alimentos pueden aprovisionarse de recursos para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Se podrán efectuar donaciones a través de Bizum enviando aportaciones a la causa al número 38014. Las personas interesadas también pueden colaborar con sus aportaciones en la red de cajeros automáticos de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBankNow o www.caixabank.es para aquellas personas que no sean clientes de la entidad bancaria. La recaudación se distribuirá entre todos los bancos de alimentos del Estado. En la edición anterior se recaudaron 265.284 euros, de los cuales 20.902 los aportaron leridanos.