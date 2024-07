Mascotas en el Centre Cívic de Pardinyes

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En el Centre Cívic de Pardinyes, las mascotas también son bienvenidas. La asociación de vecinos del barrio, Orvepard, presentó ayer las nuevas zonas petfriendly de este equipamiento, que permiten la entrada de peludos en toda la planta inferior (cafetería, patio, lavabos y una sala polivalente). “Llevamos trabajando en esta iniciativa desde diciembre de 2022. Con motivo de la Marató de TV3, organizamos una ‘caninada’ y una charla que permitía la entrada de canes en la sala de actos. Vimos que la propuesta funcionó y que la convivencia era buena, así que seguimos organizando actividades que incluían a los animales”, explicó a este diario Maricel Piñol, miembro de Orvepard, quien señaló que hace unos meses se inició una prueba piloto que permitía la entrada y permanencia de mascotas en la planta inferior del Centre Cívic. Ayer presentaron formalmente la campaña a los vecinos del barrio, colgaron los carteles que señalan las zonas petfriendly y dieron a conocer la normativa de uso. “Se trata de normas básicas de higiene y convivencia, como que el animal no puede molestar al resto de usuarios del equipamiento ni estar en zonas donde hay comida (detrás de la barra de la cafetería) o que el dueño se hará cargo de los daños que cause su can”, detalló Piñol, quien aseguró que el Centre Cívic de Pardinyes es el primero de la ciudad en aceptar la entrada de perros. “Hay muchos establecimientos comerciales que ya permiten el acceso de animales y creemos que hay que avanzar en esta línea. Los dueños de los animales saben si su perro puede o no comportarse correctamente en este tipo de sitios”, aseguró Piñol, al tiempo que lamentó que durante las pasadas elecciones europeas algunos centros no permitían la entrada a los perros. “Animamos a más centros cívicos y a otros equipamientos de titularidad pública a que se conviertan en petfriendly”, dijo.

Charla sobre la terapia con canes

El acto en el patio del Centre Cívic incluyó ayer por la tarde una sesión teórico-práctica de la técnico especialista en terapias con animales de la asociación Ilerkan, Maylos Rodrigo. Los canes terapéuticos de esta entidad trabajan con usuarios de residencias geriátricas, personas con discapacidad o para ayudar a los niños a perder el miedo al médico.