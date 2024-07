Las mejores pizzas barbacoa del 'súper' según la OCU

Publicado por Redacció l

Verificado por Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado una selección de algunas de las pizzas barbacoa que están a la venta en los supermercados, tanto refrigeradas como congeladas.

La conclusión del informe no es muy alentadora, ya que más de la mitad de las pizzas no han aprobado en la degustación. Uno de los "peros" más presentes entre los catadores ha sido la falta de ingredientes: las pizzas barbacoa del súper son, en la mayoría de los casos, una base con pocos ingredientes. Esos ingredientes, además, son de una calidad muy mejorable: algunas pizzas barbacoa usan un tomate sin acidez y excesivamente dulce, queso que no funde bien y simples bolitas de preparado de carne en lugar de trozos de carne.

Solo Flete de Aldi tiene una valoración aceptable según la Escala Saludable de OCU. Es una pizza congelada, que se anuncia como "pizza al horno de piedra", con queso edam, mozzarella, carne de vacuno, cebolla y pimiento. La siguen las de las marcas Tarradellas y Hacendado como las barbacoas más ricas. La pizza fresca barbacoa de Casa Tarradellas y la pizza BBQ de la marca Hacendado, las dos refrigeradas, han destacado (y han gustado) por contar con un relleno abundante que recuerda a una boloñesa y que no humedece la masa. A juicio de los expertos degustadores, están ricas hasta si se toman frías.