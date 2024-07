CircPicat, sinónimo de calidad

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El CircPicat-Festival de Circ i Arts en Viu de Alpicat bajó ayer el telón de su 11 edición, que ha estado marcada por espectáculos de calidad y una gran respuesta por parte del público a pesar de la lluvia del sábado, la jornada más cargada de propuestas. Han desfilado por el certamen a lo largo de cuatro días un total de 18 compañías, once de ellas catalanas, 3 del resto del Estado y 4 extranjeras (Argentina, Eslovenia, Francia y Francia-Suecia). En cuanto a la presencia leridana, estuvo en manos de las compañías La Baldufa y Zum Zum Teatre, mientras que el concierto del grupo musical Nasty Lovers tuvo que ser suspendido la noche del sábado.

La edil de Cultura de Alpicat, Mireia Perna, remarcó el “alto nivel artístico de las compañías, que nos han hecho reír y emocionarnos como nunca”. Perna remarcó que el certamen no se detuvo “a pesar de la lluvia gracias a la buena capacidad de reacción ante la adversa meteorología y la buena respuesta del público”. En la jornada de ayer, los espectadores pudieron disfrutar de talleres a cargo de Espai Melic, SAC Espectáculos y el esloveno Andrej Tomse, mientras que por la tarde fue el turno de Los Viajes de Bowa, de la madrileña La Gata Japonesa; Get the hat, del funambulista Andrej Thomse; Lo dia bobo, de Lolo Diabo, con protagonismo para el diábol y el espectáculo de clausura, Welcome to my head, de Kerol, con malabares, beatbox y humor. También pudo verse Nada!, de la compañía Nostrazladamus, una propuesta de equilibrismo cómico sobre una estructura autónoma de gran formato que sustituyó el espectáculo H, de la funambulista La Córcoles.