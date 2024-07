Mainat dice que le sorprendió que Dobrowolski "no hiciera nada" y tardara en llamar al SEM ante una hipoglucemia

Publicado por acn

El productor y miembro de la Trinca Josep Maria Mainat ha declarado este lunes en la Audiencia de Barcelona que lo sorprendió que Angela Dobrowolski "no hiciera nada" y tardara en llamar al SEM la noche que sufrió un coma diabético después de que ella le pusiera dos inyecciones. Según ha explicado el primer día del juicio contra su exmujer por intento de asesinato, los hechos pasaron después de una tarde de discusiones en que ella estaba "muy alterada" porque Mainat le comunicó que al día siguiente presentaría los papeles del divorcio. "Me cuesta mucho pensar que hiciera eso para asesinarme", ha admitido Mainat, que ha relatado cómo los médicos le dijeron que había tenido suerte de estar en buen estado de salud porque había estado "en peligro de muerte".

El declarante ha dicho que da cuatro años que "da vueltas" a los hechos, que tuvieron lugar la madrugada del 22 al 23 de junio del 2020. "Me cuesta mucho aceptar que alguien que ha estado 10 años conmigo hiciera eso para asesinarme", ha señalado.

"En peligro de muerte" después de dos inyecciones de madrugada

Mainat ha explicado que Dobrowolski le puso dos inyecciones de madrugada y ha matizado que si él las aceptó fue porque ella insistió y no quería discutir más. También ha dicho que pensaba que las inyecciones no eran peligrosas, ya que ella le había dicho que eran saxenta -un medicamento para adelgazar que tomaba ella- y la hormona del crecimiento.

"Lo siguiente que recuerdo es el médico o enfermero diciendo 'señor Mainat, despierte' y estar a 10 de azúcar, un nivel bajísimo," ha comentado con respecto a la noche de los hechos. Además, ha añadido que cuando el médico preguntó si había azúcar en la casa, ella estaba "bloqueada" y tuvieron que ser los dos hijos pequeños que tienen en común la pareja, que estaban en la cama al lado de Mainat, quienes trajeron coca-cola y helados.

El rato previo a la llamada, Dobrowolski habría hecho presuntamente varias mediciones a Mainat con el glucómetro que él utilizaba habitualmente, donde quedaría constancia de los valores registrados como reacción a las inyecciones. Unas inyecciones que, según ha explicado Mainat, no podían ser las que ella le había dicho sino que tenían que ser de insulina, hecho que encajaría con la hipoglucemia.

Él ha dicho que nunca antes ni tampoco después de los hechos ha sufrido ninguna hipoglucemia severa como aquella y ha afirmado que si bien el formato de las inyecciones encajaba con los medicamentos que ella le había comentado, el contenido de la inyección podría haber sido cambiado por insulina.

El declarante también ha apuntado que cree que Dobrowolski iba colocada de drogas y ha indicado que la reacción de ella ante la hipoglucemia podría explicarse por su estado y el hecho de que no estuviera "en plenas facultades". "Quiero pensar que lo intentó resolver, pero no lo sé", ha dicho respecto del hecho que a pesar de las inyecciones acabó llamando al SEM.

Una vez salido del coma diabético y trasladado al hospital Quirón, Mainat fue atendido por los médicos, que le dijeron que había estado "en peligro de muerte", ha comentado.

"Hemos tenido un problema familiar gravísimo"

Pol Mainat -hijo de la relación entre Mainat y Rosa Maria Sardà- también ha declarado este lunes en la Audiencia de Barcelona como testigo y ha explicado que estaba "clarísimo" que Dobrowolski le había inyectado insulina. De hecho, vio tan claro que ella era un peligro que ordenó ponerle seguridad e impidió que ella entrara en el box del hospital. También ha señalado que una vez pudo ver a su padre en el hospital hablaron con los médicos y le dijo: "Me ha intentado matar, me ha metido una inyección cuándo le he dicho mil veces que no".

El hijo de Mainat ha afirmado durante su declaración que su padre no murió "de milagro" y que cuando le vio vio "los mismos labios y la mirada" que su madre, Rosa Maria Sardà, que había fallecido hacía sólo unos días. Pol Mainat ha destacado que su padre sufrió "maltrato físico y psicológico" por parte de Dobrowolski: "Hemos tenido un problema familiar gravísimo".

"Si la condenan será uno de los días más tristes"

A preguntas del abogado de la defensa, Josep Maria Mainat ha concluido que sólo quiere que condenen a su exmujer si "realmente" lo intentó asesinar. "Si el tribunal la condena será uno de los días más tristes de mi vida", ha dicho. Según él, cuesta aceptar una hipótesis como esta por parte de alguien con quién ha compartido casi diez años de matrimonio. Su exmujer, ha comentado, fue una buena madre, pero desde el 2020 tiene "dudas". "No tiene nada que ver la Angela de después del consumo [de drogas] que la de los primeros diez años", ha lamentado.

La fiscalía pide 13 años de prisión por el asesinato en grado de tentativa y 3 por descubrimiento y revelación de secretos, con el agravante de parentesco, así como una multa de 6.000 euros y la prohibición de aproximarse o comunicarse con Mainat durante los ocho años posteriores a la pena de prisión.

El descubrimiento y revelación de secretos tiene que ver con el hecho de que Dobrowoslki habría entrado en el ordenador personal de Mainat y se habría reenviado a su correo documentación y conversaciones que Mainat habría mantenido con varios abogados sobre el divorcio y sobre el testamento. "Lo vi, investigué y vi que había enviado muchos documentos sobre herencia, pactos de divorcio posibles e incluso el tema del patrimonio", ha relatado.