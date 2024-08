Dones Transformadores: Remei Capitan

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

L'any 2019, havent treballat 22 anys al sector bancari, la Remei va començar amb el seu projecte, Agraïments. “Em dedico a acompanyar a les persones en els processos de pèrdua de familiars, que moltes vegades són difícils de gestionar. Faig un acompanyament integral a les famílies començant per la cerimònia de comiat, d’acord amb les darreres voluntats del difunt o de la seva família, entenent la cerimònia com un homenatge a la persona que ja no és entre nosaltres, com un agraïment i un reconeixement del seu llegat”.

Assegura que és molt optimista amb la situació de la dona en l'actualitat per la força que veu en elles, però encara “s'ha de donar més llum a les dones, que estiguin cada vegada més presents i surtin de la rereguarda”.