Un leridano denuncia una estafa masiva tras usurparle su cuenta de WhatsApp

Un vecino de Lleida denuncia que fue víctima de una suplantación de WhatsApp para estafar a sus contactos pidiéndoles dinero simulando que eran él. Los afectados abonaron por Bizum más de 5.000 euros. El denunciante dice hay decenas de estafados y los Mossos ya han podido identificar al presunto responsable, con domicilio en Madrid.

Joel es un vecino de Lleida que el pasado febrero fue vícitma de una estafa por suplantación de su cuenta de WhatsApp. Una vez los ciberdelincuentes se hicieron con su número de la aplicación, enviaron mensajes a sus contactos para pedir dinero a través de Bizum simulando que tenía un problema urgente. El afectado señaló ayer a RAC1 y a SEGRE que hay decenas de afectados, incluidos vecinos del bloque de pisos donde vive su padre. Entretanto, los Mossos d’Esquadra, que ya han logrado identificar al presunto autor de la estafa, señalan que de momento solo han recibido dos denuncias, una en Banyoles por 695 euros y otra en Sant Cugat, por 490. Joel aseguró que muchos de los afectados no han querido denunciar y los anima a hacerlo. Según explicó, recibió un mensaje desde el número de la presidenta de la comunidad del bloque de su padre, que en ese momento estaba ingresado en el Arnau, para enviarle el acta de la reunión de vecinos. “Me pedía que le enviara un código (que resultó ser el de verificación de WhatsApp) para recibir el acta, que nosotros ya estábamos pendientes de que la enviaran. Se lo di e inmediatamente me expulsaron de mi cuenta”, relató.

Una hora después, añadió, recibió un mensaje por Instagram de una amiga que le alertaba de que le habían suplantado. “Recibí llamadas de amigos preguntándome si me había llegado el dinero que les había pedido, que no lo había hecho yo, e intenté contactar con todos los que pude para avisarles, pero no llegué a todos”, lamentó. “Llamé a la presidenta de la comunidad y ella me dijo que también le habían hecho la misma estafa”, denunció. La persona que se había apropiado de su cuenta, afirmó Joel, había contactado con 30 personas de su agenda. A algunos les pidieron dinero y a otros, el código de WhatsApp, para suplantarles a su vez sus cuentas. “Calculo que esta persona estafó más de 5.000 euros, pero la mayoría de los afectados no han denunciado”, señaló. Mientras, la Unidad de Investigación de los Mossos de Girona ha identificado a la persona, residente en Madrid, que es la titular de la cuenta a la que iba el dinero enviado vía Bizum.

18 intentos de pagos de 100€ tras una compra online

En su edición digital, SEGRE recogió ayer el testimonio de otras víctimas de estafa. En uno de los casos, Sergi, un vecino de Lleida, explica cómo ha sido víctima de un phishing, que consiste en la suplantación de identidad de empresas o entidades de confianza para obtener datos. Todo empezó cuando Sergi hizo un pedido a través de la web de Carrefour. Recibió un SMS indicándole que faltaban datos de la dirección de envío y accedió a un enlace. También le pidieron los datos de la tarjeta de crédito. Los estafadores intentaron hacer cargos de 100 euros en gasolineras de Teià, en el Maresme. En total, se contabilizaron 18 intentos, de los que dos se hicieron efectivos, suponiendo una pérdida de 200 euros para la víctima.

Intento de robo haciéndose pasar por Wallapop

Un leridano de 41 años, que había tenido una tienda de informática y es experto en estos casos, explica cómo vivió una traumática experiencia tras un intento de estafa a través de WhatsApp por estafadores que se habían pasar por Wallapop. Los hechos tuvieron lugar en 2021 cuando recibió un mensaje supuestamente enviado por la plataforma de compraventa para confirmar las ubicaciones de su dispositivo. Posteriormente, recibió un correo electrónico con un exploit, una técnica que suplanta una entidad o empresa para robarle la contraseña.

Roban 4.600 € a una octogenaria tras suplantar a Amazon

Una vecina de Lleida de 80 años ha sido víctima de una estafa telefónica en la que los delincuentes se han hecho pasar por agentes de Amazon para robarle 4.600 euros de su cuenta. Según explicó su hija, a finales de julio recibió una llamada en la que se le informaba de una compra de 900 euros en Amazon que no había hecho. Los estafadores le dijeron que era un error y le devolverían el dinero, así se ganaron su confianza hasta que le enviaron un enlace por WhatsApp para descargar una aplicación. De esta forma, en realidad les permetía controlar remotamente el móvil de la víctima. Así, obtuvieron las contraseñas de las aplicaciones bancarias de la mujer e hicieron una transferencia de 4.600 euros desde su cuenta.