Johnny Depp: "Sea lo que sea lo que pasó unos años, he aprendido mucho de la vida. No lamento ni un segundo"

El actor Johnny Depp ha regresado en la 72 edición al Festival de San Sebastián para presentar su segunda película como director 'Modi. Three Days on the Wing of Madness', tras recibir en 2021 el Premio Donosti, mientras se encontraba inmerso en la causa por maltrato a su ex mujer Amber Heard, acusaciones que resultaron ser finalmente falsas, según el veredicto del juez.

"Sea lo que sea que pasó durante unos años, siento que he aprendido mucho de la vida. Al final, ¿cómo puedo lamentar ni un segundo de mi vida, si puedo estar hoy sentado aquí, siendo lo que sea que soy? He tenido buena suerte. Educación y educación, al final da sus frutos", ha asegurado el actor en una entrevista con medios españoles, con motivo de la participación de la película en Sección Oficial fuera de concurso.

De este modo se ha pronunciado el actor de Hollywood al ser preguntado por cómo se sentía. "Hay un momento de la vida en el que tienes que soltar cosas en un terreno común para hacerlo. Tienes que poder entender que en la vida hay esto y lo otro y que pasas por ciertas épocas", ha afirmado.

La película sigue a lo largo de 72 horas al pintor Amadeo Modigliani en la ciudad de París, marcado por la guerra de 1916. Johnny Depp ha reconocido que dirigir la película fue una petición de Al Pacino, al considerar que él tenía la visión correcta.

"Está loco. Lo llevo diciendo durante años y nadie me ha creído. En 'Donnie Brasco' ya hablamos de Modigliani, él iba a dirigir la película. Fue muy raro, porque yo entonces no sabía de qué iba esto. La vida siguió y me olvidé del tema hasta que un día me llamó para pedirme que la hiciera. Tú no esperas una llamada de Al Pacino para nada", ha comentado.

Al respecto, ha confesado su admiración por Al Pacino, con quien ha trabajado en un par de ocasiones, y afirma que muy divertido y que nunca se aburre nadie con él. "Está por encima de todo esto, es uno de los grandes creadores de personajes en la historia del cine y del teatro. Ha sido una bendición extraña que haya querido trabajar conmigo, acepté el desafío", ha admitido.

Sobre el personaje principal de la película, interpretado por Riccardo Scamarcio, Johnny Depp ha reconocido su admiración por Modigliani por la determinación que tenía para expresarse. "Él se mantuvo fiel a sus ideas, sólido en sus cimientos. Hizo las cosas a su manera y eso es increíblemente admirable", ha afirmado.

En la película, el protagonista asegura que el arte no está en venta, si bien el actor comparte que el cine siempre intenta vender algo. Sin embargo, ha puntualizado que se debería entender como un "proceso de colaboración para conseguir algo".

"Ha habido tanta libertad en esta película que no ha sido necesario preocuparse por nada más. No he tenido limitaciones, solo era cuestión de investigar y explicar a los actores la escena en la que estaban y lo que la película quería ser", ha sostenido.

Por último, ha destacado que sigue habiendo una romantización del artista maldito porque "eso significa que hacían algo puro" y señala que los actuales artistas son "animales distintos": "Todo el mundo es famoso durante quince minutos. El arte es el último sueño. Respeto a un artista digital, pero él nunca dirá 'ojalá tuviera más rojo', porque dispone de todos los colores y pinceles en su ordenador. Yo prefiero algo básico: un trozo de madera, un lienzo", ha concluido.