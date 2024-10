Riures de por a PortAventura

Publicado por M. Carme Polo Verificado por Creado: Actualizado:

PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD PortAventura proposa viure experiències surrealistes. - PORTAVENTURA WORLD

Era el mes de maig de 1995 que s'inaugurava PortAventura, un parc d'oci que ha esdevingut principal atractiu de la Costa Daurada. Les gairebé 50 atraccions repartides en espais temàtics atrauen milions de visitants cada any fins a sumar més de cent milions en aquestes tres dècades. Ara es prepara per reviure Halloween.

Passar por, viure el neguit de no saber per on et sortirà algú per fer-te un ensurt i, fins i tot, experimentar calfreds i sentir com l’adrenalina batega dins teu, pot ser molt atractiu i complaent. PortAventura ho sap, i per això la celebració de Halloween va ser la primera tematització que va proposar l’any 2000 oferint espectacles i passatges que atrauen milers de fans de les emocions fortes.

L’ambientació del parc va deixar enrere la decoració floral i acolorida de l’estiu, per transformar els seus espais en uns camps plens de carabasses, esquelets, ratpenats, criatures esfereïdores, teranyines i zones fosques i macabres, especialment quan cau la nit, perquè grans i petits gaudeixin rient de terror. Fins al 10 de novembre, a PortAventura, serà impossible que algú surti del parc sense haver tingut en algun moment la pell de gallina. Aquest any proposen un nou passatge del terror: La llegenda del Rei Caníbal, situat a l’aire lliure en l’atracció Angkor, on els més atrevits són guiats per sis escenaris fins a arribar al temple maleït. Allà han de superar proves i ensurts a la recerca de la sortida del Regne d’Angkor, mentre són perseguits pel temut Rei Caníbal i el seu exèrcit de micos. Hi ha altres dos passatges del terror ja clàssics: el REC Experience, situat a la zona de la Polinèsia i La mort viva, ubicat a La Hacienda (Mèxic) evocant la celebració del Dia dels Morts de Mèxic. Amb aquests noms, tothom ja sap a què s’enfronta quan hi entra. Pels qui, després d’un dia d’espants encara en volen més, el parc promet emocions fortes a L’illa maleïda, que s’endinsa a Carib Aquàtic Park, i quan el parc tanca, després de les 20.00 i fins a les 22.00 h, ha preparat un recorregut d’on només els més valents en surten indemnes. A més d’aquests passatges esfereïdors, tot el parc viu intensament Halloween i ofereix una scare zone (zona d’espants) ubicada des de la sortida de la Polinèsia fins al Temple Màgic, durant tot el recorregut els personatges esgarrifosos fan de les seves tot el dia.Dos novetats a destacar: per primer cop en un parc d’atraccions, PortAventura ha inaugurat una experiència de Realitat Mixta (MR) amb una vivència paranormal Hysteria in Boothill. Situada a l’àrea del Far West, els promotors –l’agència de creació de continguts Spatial Computing– la qualifiquen com una experiència surrealista que desafia la realitat. Conviden a participar en una sessió d’espiritisme per trobar els cossos de la família McGregor, desapareguts fa deu anys a Penitence. Forces malignes, rituals i éssers sobrenaturals, que parlen català, castellà, anglès i francès, són tot un repte pels més atrevits. I pensant en els més petits, aquest any, Truco o Trato, els ofereix un passatge perquè comencin a tastar el sabor de Halloween i visquin l’emoció dels ensurts més innocents. Ubicat a la zona de la baixa Xina, els nens es passegen entre carabasses, follets, bruixetes i altres amics menys espantosos, que després retroben a l’espectacle de Barrio Sésamo. PortAventura va obrir l’1 de maig de 1995. Va ser tot un esdeveniment per a Catalunya i, 30 anys després, ha aconseguit consolidar-se i ser una de les destinacions d’oci familiar més importants a Europa. El 2023 va rebre 5,5 milions de visites i n’acumula més de 100 milions des d’aquell primer dia que molts pares recordem amb alegria. Ja no ens calia anar a França per passar un dia màgic amb els nostres fills! La promesa de 50 dies de calfreds i ensurts a PortAventura és molt temptadora, després que la festa de Halloween s’hagi instal·lat en la nostra societat. La celebració de la castanyada, més de casa i tradicional, no té tantes emocions, però manté el seu encant i la dolçor de les castanyes segueix essent una excel·lent opció per festejar la vigília de Tots Sants. Fer-ho disfressats com a monstres, bruixes o fantasmes també és un costum importat. No es pot lluitar contra un món globalitzat!

Realitat virtual farcida de misteri i un passatge del “terror” per als més petits són les noves propostes Els visitants al complex d’oci de Vila-seca superen els 100 milions en els seus gairebé 30 anys de vida Després de les festivitats de Nadal, arribarà el torn del carnaval i l’Easter Celebration

Més de 200 persones, de les 3.000 que treballen actualment al parc, hi són des del primer dia que Port Aventura va obrir portes. Jaume Solé és una d’elles. Fa més de trenta anys s’hi va incorporar en els mesos previs per a formar part de l’equip de restauració i avui és el Xef Executiu de PortAventura World. Té la responsabilitat de 94 punts de restauració i de 1.300 persones que contribueixen amb la cuina a l’experiència sensorial dels visitants del parc.Què sent ara, després de trenta anys formant part de la família de PortAventura?

Em sento feliç de formar part d’una gran família, de sentir-me a casa meva. PortAventura World, és com un poble, ens coneixem tots, hem compartit molts moments i cada dia és un repte. A Tarragona gairebé tothom té algú que treballa o ha treballat al parc, i he vist molts joves que d’una feina d’estiu n’han fet un ofici.

De què se sent més orgullós?

De posar passió en la meva feina cada dia per tal de fer feliç la gent. Els visitants del parc venen a passar-ho bé, a viure una vivència especial i nosaltres hi contribuïm.

Com es planifica el menú per tanta gent i per restaurants tan diferents?

Tenim un restaurant a cada àrea, a la Mediterrània el Racó de Mar, al Far West l’Iron Horse, La Hacienda és a Mèxic, al parc Ferrari hem obert una Trattoria i a la Xina, oferim un bufet. En tots ells hi ha bons productes de KM0, una cuina equilibrada que s’elabora cada dia amb productes de proximitat i oferim plats adaptats. També fem menús temàtics, com ara per Halloween o per Nadal. Per a mi és un repte i, alhora, una oportunitat d’innovació constant.

Quina època de l’any li agrada més?

M’encanta Nadal, la decoració del parc, veure famílies senceres amb els nens que passegen amb il·lusió gaudint de cada petit detall. També reconec que el sopar de Cap d’Any o el dinar del dia 1 de gener ens activa encara més. Tenim reserves per a la nit del 31 de desembre des de fa alguns mesos i ho celebrem amb 2.000 persones, al Centre de Convencions amb una decoració espectacular. Per a ells prepararem un menú molt treballat.

Preparant Nadal i el Cap d’Any, des del 23 de desembre fins al 6 de gener

El model de negoci que ha desenvolupat PortAventura World, d’apostar per la desestacionalització, li permet actualment tenir obert els 12 mesos de l’any i oferir emocions diverses per a totes les edats i gustos. Tan bon punt acaba Halloween enllesteixen el parc per celebrar Nadal, Cap d’Any i Reis. Van començar l’any 2001 per allargar la temporada més enllà de l’estiu i de la tardor.Per Nadal, els més petits són els reis del parc. Famílies senceres comparteixen l’emoció dels petits quan el Pare Noel els rep a la seva casa. Es troben amb els rens, coneixen els seus ajudants i li poden lliurar la carta amb els desitjos més preuats, a canvi d’un petó i una abraçada del personatge que tothom estima. Al seu torn, a la Posada dels gnoms són convidats a decorar un impressionant arbre de Nadal, i per tot arreu estan envoltats d’una ambientació visual, sensorial i musical, que fa viure intensament l’esperit nadalenc. Tanca aquest període màgic la cavalcada de Reis Mags, del dia 5 de gener, en la qual participen els personatges més emblemàtics d’aquesta època de l’any.Després vindrà la celebració del Carnaval, que es va iniciar l’any 2023, amb batucades, comparses i personatges inspirats en els carnavals de Venècia i Brasil. També, des de 2022 es viu l’Easter Celebration, on ous acolorits i conillets gegantins prenen el protagonisme de la decoració.

«Amb la cuina, contribuïm a viure una experiència sensorial»