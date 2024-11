Begonya Ferrer: una voz leridana para todo el mundo

Publicado por L. BERENGUER Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué tienen en común un anuncio de Netflix, un spot de la página de citas Meetic, y los mensajes que escuchan los pasajeros de Iberia durante sus vuelos? Pues que, pese a ser temáticas muy diferentes, la voz que allí aparece es de la leridana Begonya Ferrer, actriz y, desde hace cinco años, también actriz de voz para todo tipo de contenido audiovisual, desde publicidad, documentales, videojuegos, audiolibros, e incluso Inteligencia Artificial. Ferrer, tal y como avanzó ayer TV3, trabaja desde su casa, en La Bordeta, en un espacio que ha equipado con todo tipo de material. Eso le permite grabar y editar sus proyectos ella misma, “sin necesidad de tener que mudarme a grandes ciudades”, asegura a SEGRE, y añade: “en Madrid y Barcelona es donde se concentran la mayoría de oportunidades importantes del sector”.

Si bien tiene formación periodística y experiencia radiofónica (ha trabajado en RAC 1, Ona Catalana, o la COPE), Ferrer acabó decantándose por su pasión: las artes escénicas. De hecho, es actriz en la compañía leridana Zum-Zum Teatre desde los 18 años, un oficio que desde hace cinco compagina con el doblaje. “Gracias a mis estudios y experiencia en la radio, ahora puedo grabar mi voz y editarla yo misma”, apunta Ferrer quien añade que “hay muy poca competencia porque la mayoría de perfiles que trabajan ambos aspectos suelen ser hombres”.

Para la actriz, interpretar dentro de un estudio o sobre un escenario no tiene nada que ver. Cada disciplina tiene su método y, además, “con el doblaje debes transmitir con la voz lo mismo que en el teatro transmitirías con el cuerpo y la voz”, explica. “Cuando grabo en el estudio gesticulo mucho, supongo que es deformación profesional”, bromea.

A Ferrer le empezó a picar la curiosidad por el mundo del doblaje en 2019, gracias a los audiolibros, un contenido que ella misma ya consumía. “Al principio, trabajaba con material prestado y las condiciones eran muy precarias”, recuerda y añade: “grababa tapada con una manta para mejorar la calidad del sonido”. Esos primeros proyectos le permitieron ganar agilidad y después de cinco años de intenso trabajo, el pasado mes de agosto Ferrer estuvo nominada a cinco categorías de los premios internacionales One Voice Awards, organizados por Gravy for the Brain, que fallaron en un acto en Dallas, Texas. Este año era la primera vez que el certamen convocaba una edición en español, a la que concurrían unas 3.000 voces hispanas.

Recientemente, ha puesto su voz en un anuncio de Mantega Cadí en catalán con acento leridano, que no es para nada habitual en televisión. “Me hizo mucha ilusión porque siempre intento luchar por mi acento”, remarca, pero “tristemente, las empresas lo rechazan cuando les ofrezco la opción”, dice. Y se arrepiente de una cosa: con la llegada de la Inteligencia Artificial se “vendió” la voz para que fuera clonada y actualmente, de cuando en cuando, la oye en algún anuncio. Confiesa que ahora no lo haría.