La ruta del vi de muntanya al Pallars: Batlliu de Sort

A la zona de Sort, fins fa dos-cents anys es feia vi, però l'auge de la producció a la Conca de Tremp i la millora de les comunicacions va fer que s'arranqués i es dediqués la terra a la ramaderia. Tanmateix, des de fa gairebé 20 anys, el celler Batlliu de Sort va decidir recuperar la tradició vitivinícola pallaresa, apostant per varietats pròpies de climes freds.

"Quan vam decidir-nos per fer un celler, també vam apostar per plantar-hi varietats centreeuropees que sabem que funcionen bé en climes freds i de contrastos, com és el pallarès. Per la zona on teníem les finques tampoc podíem plantar ceps que necessitessin moltes hores de sol", explica Josep Maria Rabassa, un dels quatre socis del projecte.

Des del primer dia van tenir clar que seguirien un model d'agricultura ecològica, evitant adobs químics i productes sintètics, per respecte a la terra i per tractar-la de la manera més sostenible possible. Rabassa remarca que "no som ni hippies ni poetes, només pagesos que estimem la terra".

Vins frescos i aromàtics de caràcter atlàntic

El clima de muntanya i el terra calcari i pissarrós de la zona fan que les varietats pinot noir, riesling i viognier donin uns vins de tarannà atlàntic. "Són vins frescos, de graduacions no gaire altes i molt intensos en aromes i sabor", apunta Rabassa. A partir de 15 hectàrees repartides entre el Pallars Sobirà i el Jussà, Batlliu de Sort elabora una producció mitjana d'unes 50.000 ampolles anuals, més de la meitat de les quals s'exporten fora de Catalunya, principalment arreu d'Europa.

De les quatre referències principals del celler, el Biu negre i el Biu blanc són les més representatives. Es tracta d'un pinot noir i un riesling purs elaborats a les finques pròpies del celler, de sòl calcari i pissarrós respectivament, situades a tocar del barranc de les Borrelles i a uns 1.200 metres d'altitud.

Un projecte col·lectiu amb ADN pallarès

Batlliu de Sort és un projecte col·lectiu que neix a principis de segle de la mà de quatre socis amb profundes arrels pallareses. Amb una clara vocació de continuïtat i esperit sostenible, ja fa gairebé 20 anys que van plantar els primers ceps (2007) i avui és un celler consolidat que manté un fort vincle amb el territori.

El celler està ubicat en una antiga borda ramadera, on han habilitat una zona de tast respectant l'arquitectura tradicional de muntanya, amb pedra i fusta vista. Les visites guiades a les vinyes i el celler, que duren unes 2 hores, s'han de concertar prèviament i tenen un cost de 20 euros per persona.

Batlliu de Sort demostra que és possible elaborar vins de qualitat en terrenys de muntanya, recuperant una tradició ancestral al Pallars i apostant per un model sostenible i respectuós amb l'entorn. Una autèntica joia vinícola que val la pena descobrir.