The Yoga Gallery Festival Lleida.

El festival internacional The Yoga Gallery regresará al Turó de la Seu Vella del 19 al 21 de junio de 2025 con motivo de su segunda edición. Como novedad, el certamen y su colaborador técnico B Halfmoon han previsto recaudar fondos para la ONG catalana Open Arms. Para ello, cuando las entradas al festival salgan a la venta en la página web de The Yoga Gallery, también se podrá adquirir el paquete solidario.

Durante los tres días del festival, se han previsto hasta 50 horas de actividades prácticas de yoga, talleres, conferencias y conciertos, a cargo de una veintena de profesionales y artistas de diferentes nacionalidades. Destaca una mesa redonda en la que se abordarán nuevos formatos de espiritualidad con el escritor y sacerdote Pablo d’Ors, el maestro de la Índia Surinder Singh y el maestro de yoga ecuatoriano Gustavo Plaza. Asimismo, la programación contará con la participación de la artista contemporánea de Balaguer Maria Monseny.

Previamente, del 16 al 18 de junio, tendrán lugar una serie de actividades gratuitas y abiertas al público general en el marco de The Yoga Gallery Off. La organización todavía no ha concretado la ubicación de estas propuestas, pero insta a los centros de yoga del territorio a participar. El objetivo es “repetir el millar de asistentes del año pasado”, señaló ayer la organización en la presentación de la segunda edición.