La UE prohíbe el bisfenol A en envases de alimentos por riesgo para la salud

La Comisión Europea ha tomado la decisión este jueves de prohibir el uso de bisfenol A en los envases de alimentos debido a su riesgo para la salud. Después de un periodo de eliminación progresiva de 18 meses, ya no se permitirá la presencia de esta sustancia química en recipientes como botellas de plástico o utensilios de cocina.

Aunque este material ya está prohibido en algunos productos comercializados en la UE, como los biberones, para la mayoría de artículos habrá un periodo de retirada gradual de un año y medio. Las restricciones se aplican principalmente al uso de bisfenol A en envases, como el recubrimiento utilizado en las latas de metal, y a su uso en artículos de consumo como botellas de plástico reutilizables para bebidas, neveras de distribución de agua o utensilios de cocina.

La prohibición llega tras el voto favorable de los Estados miembro de la UE y un periodo de examen por parte del Consejo y el Parlamento Europeo. Se basa en la última evaluación científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que concluyó que este compuesto tiene "efectos nocivos sobre el sistema inmunitario".

No obstante, se aplicarán excepciones limitadas cuando no existan alternativas seguras disponibles y periodos de transición cuando no supongan un riesgo para los consumidores. Esto permitirá a la industria adaptarse y evitar posibles alteraciones en la cadena alimentaria.