Los 7,5 millones de euros que han agraciado a un restaurante centenario del Pirineo de Lleida

El restaurant Can Mariano de Baro ha repartit 7,5 milions d'euros.Esmeralda Farnell

El restaurante Can Mariano de Baro, en el Pallars Sobirà, ha repartido 15 series del número 11.840, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con cerca de 7,5 millones para clientes de un negocio que el año pasado cumplió 100 años en el Pirineo leridano. Muchos de esos clientes son turistas que visitan la zona, cerca de Sort y de la montaña maldita de Tor. De hecho, alguno de los propietarios de esta tasca era amigo de uno de los protagonistas de la historia del crimen, Jordi Palanca. No obstante, desde Can Mariano aseguran que muchos décimos han sido vendidos a clientes fijos.

El número ha sido gestionado por la administración de La Pobla de Segur, que también ha vendido en los últimos días cinco series que sobraron en Can Mariano.

En este sentido, la lotera de La Pobla de Segur, Teresa Agulló, que ha vendido unas 20 series del número 11.840, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha explicado que ha colocado el número "a última hora" al restaurante Can Mariano de Baro, a unos 15 minutos en coche desde su administración.

En declaraciones a Europa Press este domingo, Agulló ha detallado que este año, cuando Can Mariano le pidió un número de la lotería como lo hace siempre, ya no quedaba el "número de la suerte" que usa el establecimiento habitualmente, y que tuvo que solicitar otro en noviembre a la administración central de Madrid. El restaurante, que está ubicado en la carretera N-260, ha vendido en su establecimiento 15 de las series del tercer premio, y el resto se han colocado en la última semana desde la ventanilla de La Pobla de Segur, con un total de 10 millones de euros entre todos los décimos.