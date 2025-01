Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión de 500 euros

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las amas de casa, un colectivo históricamente invisibilizado, ahora tienen la oportunidad de solicitar una nueva pensión no contributiva de hasta 500 euros mensuales, según ha informado el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). A pesar de su ardua labor en el mantenimiento del hogar y el cuidado de familiares, tanto niños como mayores, hasta ahora no tenían derecho a ningún tipo de pensión al llegar a la edad de jubilación por no estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Para poder optar a esta ayuda económica, las amas de casa deben cumplir una serie de requisitos además de tener 65 años o más. Entre ellos, destacan el haber residido en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, siendo los dos últimos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Además, los ingresos anuales del solicitante para 2024 deben ser inferiores a 7.250,60 euros.

En caso de convivir con familiares, existen límites de ingresos adicionales según el grado de parentesco y el número de personas en el hogar. Por ejemplo, si se convive con el cónyuge y/o familiares de segundo grado, los ingresos anuales no deben superar los 12.326,02 euros para dos personas, 17.401,44 euros para tres y 22.476,86 euros para cuatro, sumando 5.075,42 euros por cada miembro adicional.

Requisitos para familiares de primer grado

Si el ama de casa reside con familiares de primer grado, como padres o hijos, los límites de ingresos son más elevados. Para dos personas en el domicilio, no deben superar los 30.815,05 euros anuales; para tres, 43.503,60 euros; y para cuatro, 56.192,15 euros. A partir de ahí, se suman 12.688,25 euros por cada integrante adicional.

Incompatibilidad con otras pensiones

Es importante tener en cuenta que esta pensión no contributiva es incompatible con cualquier otra, como las de invalidez o asistenciales. Por lo tanto, las amas de casa solo podrán solicitar una de ellas, aunque cumplan los requisitos para varias.

¿Cuánto dinero pueden recibir las amas de casa?

La cuantía máxima de esta pensión asciende a 517,90 euros mensuales, lo que equivale a 7.250,60 euros anuales. Sin duda, supone un importante respaldo económico para un colectivo que hasta ahora no contaba con ningún tipo de ayuda al llegar a la edad de jubilación.

La solicitud de esta pensión no contributiva se realiza a través del Imserso. Las interesadas deben acudir a las oficinas del instituto con la documentación necesaria para acreditar que cumplen los requisitos exigidos.

El plazo de resolución de la solicitud de la pensión para amas de casa puede variar según la comunidad autónoma y la carga de trabajo de las oficinas del Imserso. En general, suele estar entre los 3 y los 6 meses desde la presentación de la documentación.