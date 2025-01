Encuentran una fotografía antigua en el suelo en una calle de Lleida y hacen un llamamiento para encontrar a los propietarios

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una leridana ha lanzado un llamamiento este jueves a través de su cuenta en la red social X para encontrar a los propietarios de una foto antigua que ha encontrado en el suelo en una calle de la ciudad, ante la posibilidad de que la hayan perdido –y no se hayan deshecho de ella voluntariamente...–.

Concretamente, según la usuaria 'bloodymeri@ @Rockincolumbia', la fotografía fue localizada en la avenida Alcalde Rovira Roure, a la altura del centro médico Avantmèdic. "He encontrado esta foto en el suelo. Si la hubiera perdido me alegraría mucho que me la devolvieran", dice en su mensaje, en el que pide hacer difusión.