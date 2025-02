Karla Sofía Gascón, en el punto de mira por racismo

Publicado por TATIANA FERNÁNDEZ Verificado por Creado: Actualizado:

La actriz Karla Sofía Gascón, aclamada por su interpretación en la película Emilia Pérez, esta semana se ha visto envuelta en una gran polémica que ha revolucionado las redes sociales y golpeado su imagen. El escándalo empezó el jueves, cuando unos usuarios de X (antes Twitter) empezaron a compartir tuits de la intérprete trans, publicados entre 2025 y 2019, que incluían mensajes racistas, homófobos y comentarios despectivos sobre los Oscar, premios a los que está nominada, y el movimiento Black Lives Matter, algunos ejemplos: “El islam es un foco de infección que hay que curar urgentemente” o “cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea, fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo”. También escribió mensajes con marcada catalanofobia. “Siguiendo una rueda de prensa de la #NASA hay agua en Marte. ¡Woaoo! Todavía suerte que no son catalanes, se lo hubieran callado”, dijo en uno de ellos. “Espero que pronto todo este grupo de ratas nazis-onalistes catalanas se pudran en la prisión si antes no se los lleva este y cualquier otro virus”, refiriéndose al covid-19, dijo en otro.

Gascón ha pedido disculpas a través de un comunicado; “Lamento profundamente haber causado dolor”. “Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación”, se defiende. Debido a la presión y a las amenazas de muerte que dice haber recibido, ha cerrado su cuenta de X.

El director de “Emilia Pérez”, en el ojo de la polémica al decir que el español es “de pobres”

El escándalo estalla a casi un mes de los Oscar, un certamen al que Gascón está nominada como mejor actriz por Emilia Pérez. En Hollywood la imagen pública es clave y su carrera hacia la dorada estatuilla está en peligro. Por si fuera poco, el director de la película, el francés Jacques Audiard, ha afirmado que “el español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes”.