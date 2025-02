Cata con vinos de 8 bodegas leridanas

Cata de vinos de la DO Costers del Segre ayer con David Seijas. - DO COSTERS DEL SEGRE

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Barcelona Wine Week (BWW) clausuró ayer su quinta edición con varias actividades, entre ellas una cata de vinos de la DO Costers del Segre elaborados con uva de las variedades macabeo y garnachas dirigida por el sumiller David Seijas. El presidente de la DO, Tomàs Cusiné, hizo una valoración muy positiva la participación en la feria “por el número y perfil profesional de los visitantes tanto de importadores internacionales como de clientes locales”. Asimismo, destacó el esfuerzo de las 18 bodegas de la DO participantes por mantener y recuperar el patrimonio vitivinícola local. Presentaron sus novedades en la feria Batlliu de Sort, Carviresa, Castell d’Encús, Castell del Remei, Celler de Sanui, Cérvoles, Clos Pons, Costers del Sió, L’Olivera, Purgatori, Mas Blanch i Jové, Mas d’en Roy, Mas Ramoneda, Raimat, Solana Roivert, Terrer de Pallars, Tomàs Cusiné y Vinya els Vilars. Asimismo, el reconocido Master of Wine británico Tim Atkin entregó ayer un reconocimiento como mejor vino dulce de 2025 al Verema Tardana de Castell del Remei.

El salón cerró con cifras de récord con la participación de 1.266 bodegas de 81 Denominaciones de Origen y cerca de 25.700 visitantes profesionales, de los que un 20% eran internacionales. Por primera vez, llenó dos pabellones en una cita que se ha consagrado como la plataforma comercial internacional más grande para el sector del vino a nivel estatal. Las sinergias establecidas durante la feria se han concretado en más de 13.000 reuniones de negocios entre empresas expositoras y un millar de grandes compradores nacionales y más de 770 importadores clave internacionales de países estratégicos como EEUU, Canadà, Alemania, Reino Unido, China, México, Japón, Brasil, Colombia o Corea del Sur. El impacto económico sobre Barcelona se sitúa sobre los 17 millones de euros. La próxima edición se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2026.