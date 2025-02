“Es un momento duro”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Tenéis el derecho a escuchar la palabra del obispo como máximo responsable de la parroquia ante un momento duro”. Así inició ayer su discurso el obispo de Lleida, Salvador Giménez, ante el más de medio centenar de feligreses que a las 20.00 horas acudieron a la misa en la iglesia de l’Assumpció de Maria de Les Borges Blanques. El obispo ofició la eucaristía en lugar de Josep Solé i Sans, párroco de la capital de Les Garrigues y Juneda, Torregrossa, Puiggròs y La Floresta, con el que han decidido de mutuo acuerdo que deje de prestar sus servicios diocesanos mientras dure la investigación que llevó a su arresto el martes por un supuesto delito de agresión sexual tras la denuncia de un joven de 24 años. El investigado asistió a la misa y estuvo arropado por sus allegados.

La exposición de Salvador Giménez tuvo lugar justo antes de que empezara la eucaristía y se alargó unos quince minutos. El obispo explicó que “entiendo la sorpresa, el malestar, el disgusto y la rabia que os ha podido causar esta polémica pero tenemos que confiar en dos estamentos, el de la Iglesia y el civil. Confiamos en la justicia”. También recordó que la denuncia – “de solo dos páginas”– ha sido interpuesta por un adulto aunque admitió que ha supuesto “un escándalo”. También justificó la decisión de no tomar medidas disciplinarias contra el sacerdote porque, si las hubiera tomado, podría darse por hecho que es culpable y que, en caso contrario, “puede dar la impresión de que no queremos saber nada del asunto judicial”. Sobre el investigado, afirmó que “ahora tendrá un tiempo de reflexión. Está dolido. Dice que no ha hecho nada”. Para ello, pidió a los feligreses “mucha comprensión y respeto porque nosotros no queremos hacer el mal a nadie. Por eso, es necesario serenidad y confiar en la justicia de Nuestro Señor”. Asimismo, dijo que “procuraré venir más aquí que a otros pueblos y estaréis bien atendidos”. Dejó que los feligreses le preguntaran y una mujer dijo que no se ha respetado la presunción de inocencia. Giménez respondió: “nosotros no podemos hacer nada al respeto. No diré ni a los periodistas ni a la jueza lo que tienen que hacer”.

Josep Solé se encuentra en libertad con cargos. La jueza le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros y le ha prohibido comunicarse con el denunciante mientras se investiga el caso.