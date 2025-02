Denuncia tras quedarse 'tirada' en un apartamento no accesible

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Marta Morera Torres, una vecina de Tàrrega de 32 años que va en silla de ruedas desde que tenía quince al quedar tetrapléjica después de una operación, ha denunciado que Booking les dejó “tirados en plena noche en París” tras haber reservado un apartamento que indicaba que era accesible cuando en realidad no lo era.Morera relató el lunes, en las redes sociales, la mala experiencia que sufrió con su familia en un viaje a París el pasado mes de septiembre, que ha reclamado directamente a la empresa, a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y a la Agència Catalana de Consum, sin recibir respuesta alguna.

La familia de Marta Morera había reservado un apartamento a través de Booking en cuya web indicaba que este era accesible, pero su sorpresa al llegar fue que no lo era. “Después de unas 8 horas de viaje, nos encontramos con un escalón de entre 15 y 20 centímetros en la entrada y tres escalones más para acceder al ascensor, de modo que no podía entrar. Llamamos al alojamiento y nos dijeron que no era accesible, a pesar de que la web indicaba que sí. Nos dijeron que llamásemos a Booking, pero tan solo nos propusieron la cancelación, sin otra solución, de modo que nos encontramos en la calle con todo el equipaje a las 21.00 h”, explicó. “Estábamos en una ciudad que no conocíamos y tampoco dominábamos el idioma”, añadió. No consiguieron encontrar un hotel temporal hasta una hora y media después.

Según esta vecina de Tàrrega, “seis días después, el alojamiento nos ofreció otro apartamento, en este caso sí accesible, pero tuvimos que pagar tanto el hotel como el apartamento ya reservado, y el reembolso que nos han ofrecido es insuficiente para cubrir todos los gastos”.

Cabe recordar que Marta Morera impulsó en 2023 una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, que ya cuenta con 73.530 apoyos, para pedir que las compañías aéreas adapten sus instalaciones para que personas en su situación puedan viajar en avión de forma autónoma. Morera inició la recogida de firmas tras viajar a Nueva York con su familia en un avión que no estaba adaptado para personas con movilidad reducida.