Las científicas ganan terreno

Las mujeres representan el 47,4% del personal investigador de la Universitat de Lleida. “Hemos experimentado una subida sostenida en el tiempo”, asegura Natàlia Alonso, vicerectora de Investigación de la UdL, pues la presencia de científicas se ha incrementado en 3 puntos en la última década. Sin embargo, añade que “tenemos que trabajar su presencia en el liderazgo de proyectos y tenemos investigadoras muy buenas”. Tan solo alrededor del 35% de mujeres lideran los Grups de Recerca Consolidats de la Generalitat (convocados en 2022) en la UdL. El porcentaje más alto corresponde al ámbito de la Biomedicina (38%) y el más bajo, al de Tecnología y Sostenibilidad (33%). Con todo, la UdL es “la segunda universidad pública de Catalunya con más mujeres entre su personal docente e investigador”, afirma Alonso.

Paralelamente, cinco estudiantes de entre 6 y 10 años de dos escuelas de Ponent han tenido la oportunidad de conversar con tres agroinvestigadoras del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) sobre su trabajo desde una perspectiva de género. Se trata de un proyecto impulsado por el departamento de Agricultura junto al IRTA, con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las profesionales que han compartido sus conocimientos con las pequeñas son Elena Costa e Íngrid Aguiló, investigadoras del programa Postcollita, y Georgina Alins, del programa Fruticultura del IRTA. Por su parte, Rim y Gal·la, de la Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, y Alba, Edna y Cèlia, de la Escola Manuel Ortiz i Castelló de Juneda, plantearon diversas cuestiones a las científicas. El departamento de Agricultura anunció en su perfil de X que “muy pronto” publicarán la versión extendida de este encuentro en su canal de YouTube.

Investigaciones con perspectiva de género, de premio

La justicia restaurativa en casos de matrimonio forzado, el espacio urbano en clave de género, las experiencias de las personas trans en la práctica deportiva, el rol pedagógico de obras de ficción sobre infancias queer, y la incorporación de la conciencia de género en bachillerato son las temáticas de la tesis doctoral y los trabajos de final de máster (TFM) y de grado (TFG) premiados por la sección de Igualtat de gènere Dolors Piera de la Universitat de Lleida. Concretamente, el premio a mejor tesis doctoral Zoe Rosinach (dotado con 2.000 €) ha ido a parar a la investigación de Laura Serramià titulada Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género: especial incidencia en los matrimonios forzados. El premio Maria Lois López al mejor TFM ha recaído en Avaluació de l’espai urbà per a la millora de la vida quotidiana de les dones, de Mónica Fernández. Por último, dos trabajos han sido reconocidos ex aequo en la categoría de TFG: Exploring Queer Childhood through Contemporary Fiction, de Milo Morales; y Més enllà del binarisme: les experiències de persones trans en la pràctica d’Activitat Física i Esport, de Maria Immaculada Martin. En esta convocatoria, se han presentado 34 trabajos cuya autoría es mayoritariamente femenina, con un 91%.

La sede del IRBLleida lucirá un mural dedicado a Martina Castells

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) tendrá próximamente un mural dedicado a la leridana Martina Castells Ballespí (1852–1884), la primera mujer en conseguir un doctorado en Medicina del Estado español. La obra estará ubicada en el edificio Biomedicina I y su diseño y ejecución correrá a cargo de los alumnos de la Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol. De momento, el diseño del mural se encuentra pendiente de aprobación y, una vez aceptado, está previsto que los artistas comiencen a materializarlo en las próximas semanas. Con esta iniciativa, el IRBLleida pretende crear referentes femeninos para las niñas que quieran dedicarse a la ciencia.

La discriminación en el mundo de la ciencia, a través de un juego

El CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals) ha creado un videojuego online para difundir la interseccionalidad –el hecho de sufrir más de una discriminación a la vez– que pueden llegar a padecer algunas personas en la ciencia. A través de The Obstacle Race (“la carrera de obstáculos, en inglés”) el jugador se mete en la piel de un investigador con dificultades para avanzar en su carrera por motivos de género, origen, clase social o diversidad funcional. “Es una carrera de obstáculos hostil, con barreras culturales y estructurales que frenan a las personas de grupos históricamente excluidos” explica Teresa Rosas, impulsora del proyecto.