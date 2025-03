A lo loco pese al mal tiempo

Publicado por Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La lluvia tampoco pudo ayer con las ganas de los leridanos de seguir disfrutando de las actividades del Carnaval. Con el suelo mojado y con los espectadores refugiados bajo los paraguas, once andróminas recorrieron ayer el Centro Histórico de Lleida para celebrar la 22 edición de la Cursa de Llits. En ella, artilugios de todo tipo, algunos de ellos muy reindicativos sin olvidar a la pagesía o el patrimonio local como la Seu Vella, recorrieron desde la plaza Sant Francesc, delante de la iglesia de Sant Llorenç, hasta la plaza Sant Joan, tan rápido como pudieron y pasando por varias pruebas. La Processó del Esplai Sant Ignasi se volvió a alzar con la victoria acabando el primer lugar. El segundo puesto de la carrera fue para Revolta Pagesa y el tercero recayó en Fènix de Xocolota.

Tras la carrera, la plaza Sant Joan acogió el tradicional Ball de Vermut con la Banda Sonora Quartet mientras que por la tarde se celebró el Ball de Carnaval para la gente mayor en la Llotja. Los actos finalizará el miércoles con el velatorio de los restos de Pau Pi y el tradicional Entierro de la Sardina. La Bordeta celebrará su propio Carnaval y un concurso de disfraces el próximo sábado 15 de marzo.

A pesar de que el mal tiempo obligó a posponer algunos actos en Solsona, se pudieron celebrar los más emblemáticos de la fiesta: la proclamación de los Mata-rucs de honor, la Bramada, la Penjada del Ruc (que celebró su 40 anivesario) y los Ballets dels gegants. Las comparsas y los participantes tuvieron que esperar durante horas a causa de la lluvia pero finalmente pudieron disfrutar de la fiesta. Los disfraces tomaron el sábado decenas de municipios leridanos en los que celebraron la tradicional rúa y fiestas en las que no faltó la música como en Maials, Arbeca, Artesa de Segre, Sort o El Palau d’Anglesola.

Sin fiesta en Cervera al irse los trabajadores de seguridad

Cervera se quedó sin la fiesta del carnaval en el pabellón este sábado por la noche al “desaparecer” los trabajadores de seguridad que había contratado el ayuntamiento. Quince minutos antes de la medianoche, cuatro empleados (uno de seguridad y tres de control de acceso) abandonaron el recinto. Desde el consistorio intentaron localizarlos sin éxito hasta la una de la madrugada, mientras un centenar de personas esperaban en la puerta del pabellón. Fue entonces cuando decidieron anular la fiesta, ya que no tuvieron margen de maniobra para contratar a otra empresa que pudiera prestar el servicio. Ayer por la mañana el alcalde Jan Pomés, a través de las redes sociales, lamentó profundamente “la falta de profesionalidad de la empresa Wakeful Seguridad por ausentarse de su puesto de trabajo y no prestar el servicio contratado”. El edil explicó que, sin seguridad, los Mossos d’Esquadra no les dieron el permiso para celebrar la fiesta. Desde el ayuntamiento aseguran que reclamarán por vía judicial los daños y perjuicios ocasionados por la empresa. Según explicó Pomés, un responsable de la empresa le dijo que los trabajadores se habían ido porque comenzó a llover.