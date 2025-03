“Si volviera a nacer haría lo mismo”

Presentación Farràs es la mujer de más edad de La Seu y hoy cumple 107 años. Nacida el año 1918 en el Pla de Sant Tirs, en Ribera d’Urgellet, aseguraba ayer que si volviera a nacer “no haría nada diferente, repetiría lo mismo que he vivido y volvería a trabajar duro en el campo como he hecho toda mi vida”. La mujer, que tiene tres hijos, cinco nietos (más otros dos que han fallecido) y siete bisnietos, tiene un estado de salud “inmejorable para la edad que tengo”. Su mayor deseo, reconocía al soplar las velas del pastel que le regaló el alcalde de La Seu, Joan Barrera, es “salud para toda la familia” y “que todos me puedan venir a felicitar porque tengo mucha ilusión de verlos”. La centenaria hace cerca de cuatro años que vive en la residencia Llar de Sant Josep de la capital del Alt Urgell y ayer estuvo acompañada de Dolors, su hija pequeña, y de su yerno. La fiesta continuará hoy con el resto de la familia. Farràs explicó que “una buena alimentación es esencial” aunque reconocía que “yo siempre he sido más de dulce que de salado”. La longevidad tampoco es un secreto para sus hermanas: Maria tiene 104 años y Carmen, 97.

Según el INE, a 1 de enero de 2025 había censados en las comarcas leridanas 197 centenarios, de los que 161 eran mujeres. Una cifra que se ha multiplicado por cinco en las últimas dos decádas, ya que en 2004 eran 39.

También soplan 100 velas vecinos de Mollerussa y Altorricó

El presidente del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, entregó el martes una placa de reconocimiento a Jaume Gomà Vidal, vecino de Mollerussa, con motivo de su centenario. Fue presidente y jugador del CF Mollerussa y siempre ha atribuido su longevidad a la práctica de deporte. Con tres hijos, cinco nietos y seis bisnietos, celebrarán una gran fiesta el sábado en el Resquitx. También celebró su centenario la vecina de Altorricó Milagros Mur Arazo.