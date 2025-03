Rosa Maria Calaf: «La igualdad no va en contra de nadie sino a favor de todos»

¿Qué supone el premio Dona Emplemàtica de la Associació Hera?

Los premios siempre son una satisfacción, pero algunos tienen un valor añadido porque es importantísimo que la menopausia y la osteoporosis sean vibilizadas. Si les pasara a los hombres, estarían más investigadas, más normalizadas y se hablaría más.

¿Se habla poco de estos temas?

Hay mucho por hacer pero también por decir. Las asociaciones son necesarias porque no se está haciendo desde la gestión pública, que es lo que se debería, y por eso es importante que tengan presencia en los medios porque, si no, parece que no existe.

¿Cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en los medios?

Está mucho mejor que antes, porque cuando llegué a TVE solo había tres mujeres. Pero queda mucho por hacer. También es vital cambiar el imaginario colectivo para que se entienda que la igualdad no va en contra de nadie sino a favor de todos. Porque una sociedad que cuenta con el esfuerzo, el talento y la capacidad de toda la población será una sociedad mejor.

¿Sigue importando más la apareciencia física en esta presencia de la mujer en los medios?

La presencia física y también la edad para una mujer tienen un peso extraordinario a la hora de obtener visibilización. Esto no es justo. Porque los derechos no tienen género. Hay más mujeres, sí, pero ¿en igualdad de condiciones que los hombres? No es una cuestión de números, sino de calidad.

¿Cómo ve el periodismo actual?

Ahora se invierte más en el mal periodismo, por lo que se debería educar a la ciudadanía para que tenga sentido crítico y saber diferenciar lo que es una información tóxica de lo que no lo es. Las redes sociales son una herramienta fantástica para tener la mejor información, pero se deben usar bien, si no vamos hacia la desinformación y la mentira.

¿Qué le diría a un/a periodista que acaba de empezar?

Que el periodismo es una profesión de servicio social y de compromiso. No todo vale. Y que es absolutamente necesaria porque es el nervio sensible de toda sociedad democrática. Los medios deben ser independientes, rigurosos, honestos y que sirvan a la ciudadanía y no de ella. El periodista tiene una responsabiliad social y es clave para defender los derechos y las libertades de las personas.

Galardones por la visibilización de la menopausia

Fotografia de grup d’ahir de les guardonades amb els Premis Hera al Restaurant Davall. - AMADO FORROLLA

Rosa Maria Calf recibió ayer el premio Dona Emblemàtica otorgado por la Associació Hera en una ceremonia celebrada en el Restaurant Davall, en la Llotja de Lleida. Emma Ribas (Cultura), Montse Robles (Investigación), Mireia Grossman (Periodismo y Comunicación) y Georgina Dolcet (Emprendiduría) fueron las otras mujeres reconocidas por los Premis Hera en su cuarta edición. Al respecto, Dolcet destacó “la ilusión” que le hizo este reconocimiento y destacó que el protagonismo fuera para las mujeres. En la misma línea, Robles recordó que “Lleida tiene mucho potencial” y señaló que “juntas llegaremos más lejos”, apostando por una investigación desde la evidencia científica. Por su parte, Grossman calificó de “regalo” poder recibir el premio y que se hable de menopausia. “Se habla poco y mal, porque es muy incómoda y está mal entendida. Hay poca información y no se entiende el proceso de transformación que supone, que es hacia algo mucho mejor, pero que parece que asusta”, destacó. Por su parte, Ribas agradeció poder dar visibilidad a las mujeres, de las que dijo, “son las grandes olvidadas de la medicina” y se mostró a favor de enfocar una menopausia en positivo.