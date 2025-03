Carviresa Cellers: vins del Terroir

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les peculiaritats geogràfiques i climatològiques de la Vall del Corb configuren un escenari únic per al desenvolupament de vins amb caràcter propi. Les vinyes situades entre els 200 i 400 metres d'altitud sobre terrenys calcaris experimenten un fenomen meteorològic singular que marca significativament la qualitat del raïm. «Les altes temperatures diürnes descendeixen ràpidament amb la marcada marinada que arriba a les tardes d'estiu, permetent que la vinya respiri i el fruit maduri òptimament», explica Isidre Ribalta, qui gestiona aquest projecte vitivinícola amb passió i coneixement.

Aquest règim tèrmic tan particular proporciona unes condicions ideals per al cultiu de varietats de raïm que s'han adaptat perfectament a l'entorn urgellenc. Les característiques del sòl, ric en calç, aporten una mineralitat distintiva que es trasllada directament a l'ampolla, configurant vins «molt reconeixibles» de la zona, segons destaquen els experts del sector.

Varietats adaptades al territori i premis internacionals

La selecció de varietats cultivades ha estat fruit d'anys d'experimentació per identificar aquelles que millor s'adapten a les condicions específiques d'aquesta regió. Actualment, les blanques predominants són el macabeu i, en menor mesura, el chardonnay. Pel que fa a les negres, destaquen el sirà, l'ull de llebre i la garnatxa, varietats que han demostrat un excel·lent comportament en aquest terroir particular.

Un dels exponents més destacats d'aquesta producció és el Sot Neral Rosat de garnatxa negra, un vi que ha estat reconegut durant dos anys consecutius com el millor rosat de la DO Costers del Segre. Aquest producte, que també ha obtingut la medalla de plata al prestigiós Concurs Mundial de Brussel·les, es caracteritza per un nas intens i seductor, amb una marcada càrrega aromàtica de fruits vermells, i una boca envoltant, amb acidesa fresca i un volum sedós.

«S'extreu d'una vinya amb molt poca producció, que proporciona molta concentració i mineralitat», detalla Ribalta sobre aquest vi singular que s'ha convertit en el vaixell insígnia de l'empresa. No menys important és el Sot Neral Blanc de macabeu, un vi fresc amb intensos aromes cítrics i de préssec, complementats amb suggerents notes de flor d'ametller que evoquen el paisatge local.

Completant el trio de referències emblemàtiques, el 3 Setmanes Negre representa un cupatge d'ull de llebre, cabernet sauvignon i garnatxa negra. Aquest «vi jove» que busca «frescor», segons paraules del director executiu, ha aconseguit la medalla d'or al Concurs Mundial de Brussel·les i 90 punts a la reconeguda Guía Peñín, consolidant la qualitat d'aquesta elaboració.

Un llegat vitivinícola amb més de 150 anys d'història

La trajectòria d'aquesta explotació vinícola es remunta a l'any 1870, quan Ramon Secanell va albirar una oportunitat per impulsar un negoci que després seria promocionat amb èxit per Antoni Secanell. Posteriorment, la col·laboració amb Miquel Costa va ampliar horitzons i la comercialització dels seus productes va traspassar fronteres.

El 1974 marca un punt d'inflexió quan els descendents d'aquests visionaris constitueixen la societat Carviresa a la Vall del Corb, donant continuïtat a una tradició familiar que s'ha anat adaptant als temps sense perdre l'essència. Aquest llegat històric impregna cada ampolla d'una narrativa que connecta amb el territori i les generacions que han treballat aquestes terres.

Innovació constant i expansió comercial

La filosofia de l'empresa combina respecte per la tradició amb una mirada cap al futur. L'equip dedicat a la verema participa activament en projectes d'investigació i desenvolupament amb l'objectiu d'oferir productes innovadors i millorar constantment la qualitat. «La curiositat i l'inconformisme ens empenyen a innovar perquè el client sempre quedi satisfet i gaudeixi», afirmen des de l'empresa, evidenciant un compromís amb l'excel·lència que transcendeix la mera producció.

Aquest enfocament progressista ha permès a Carviresa diversificar la seva oferta i establir una presència comercial significativa més enllà de l'àmbit purament vinícola. A més de la producció de vins, l'empresa disposa d'agrobotigues a Tàrrega i Barcelona que ofereixen un ampli ventall de productes: vins, caves, vermuts i aliments de proximitat i d'arreu del país.

Aquestes botigues especialitzades compten amb professionals experts en el sector alimentari i vinícola que assessoren els clients, proporcionant una experiència de compra personalitzada que valora tant el producte com el coneixement associat a aquest. Aquesta estratègia de venda directa reforça el vincle amb el consumidor final i permet transmetre de primera mà els valors i la filosofia que sustenten cada elaboració.

La Vall del Corb s'ha consolidat com una de les zones viticoles emergents dins la DO Costers del Segre, una denominació que abasta diverses subzones amb característiques diferenciades dins la província de Lleida. Els vins d'aquesta regió, tradicionalment menys coneguts que els d'altres zones catalanes com el Penedès o el Priorat, estan guanyant progressivament reconeixement internacional gràcies a la seva personalitat distintiva i a l'aposta per la qualitat i l'autenticitat.