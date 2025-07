Alpicat, Torà y La Pobla estrenan su Aula d’Extensió

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Alpicat, Torà y La Pobla de Segur son los últimos municipios de la demarcación de Lleida que han estrenado sus Aules d’Extensió Universitària (AEU), actividades académicas dedicadas a las personas mayores. Representantes de las nuevas asociaciones firmaron ayer el convenio de colaboración con la Universitat de Lleida, encargada de tutelar su actividad. Con estas últimas, ya son 33 las AEU activas en toda Lleida y acumulan un total de 7.500 inscritos. Cada año, no solo aumenta el número de asociaciones, sino que las ya existentes “crecen en cuanto a participantes y al volumen de actividades que programan”, explicó ayer Màrius Bernadó, coordinador de las AEU y profesor de la Universitat de Lleida. “Nos sorprendimos muy gratamente porque en la de Torà ya hay 109 inscritos, cifra que representa el 10 % de la población del municipio”, afirmó Bernadó. Hace dos semanas, celebró su primera conferencia a cargo de la periodista Mònica Terribas (ver p. 18). Por su parte, la AEU de Alpicat “superó los 170 integrantes en menos de tres semanas desde su puesta en marcha”, añadió. Paralelamente, según Bernadó, está prevista la creación de nuevas AEU de cara al próximo septiembre, si bien no pudo especificar de qué municipios se trata porque “primero se debe constituir un equipo de trabajo y el procedimiento todavía no está consolidado”, dijo.