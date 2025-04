Fallece a los 90 años el actor Richard Chamberlain

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El actor estadounidense Richard Chamberlain, uno de los rostros más reconocibles de la televisión norteamericana durante los años 70 y 80, falleció el sábado a los 90 años de edad. Su publicista, Harlan Boll, confirmó ayer al magacín cinematográfico Variety la muerte del intérprete por complicaciones tras un ictus en su residencia de Waimanalo, Hawái.

Tras darse a conocer en el teatro, Chamberlain tuvo su primer gran éxito televisivo en los años 60 con Doctor Kildare, un drama médico. Después, alternó la década siguiente con puntuales papeles de galán en éxitos como El Coloso en Llamas, con títulos más arriesgados como La última ola, del director australiano Peter Weir, y terminó de alcanzar el estrellato televisivo nada más comenzar la década siguiente merced primero a la adaptación de la épica Shogun en 1980, seguida tres años después de otro rotundo éxito, la miniserie romántica El pájaro espino.

En cuanto al teatro, Chamberlain interpretó el papel principal en Hamlet para el Birmingham Repertory Theatre, y arrasó en Broadway con My Fair Lady y The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas).

A finales de los 80, se mudó a Hawái y, salvo para regresar al continente por motivos de trabajo, vivió allí la mayor parte del tiempo para disfrutar de su afición a la pintura.