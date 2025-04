Identidad de género, a debate

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Como sociedad estamos avanzando y, aunque sea muy lentamente, vamos consiguiendo cosas poco a poco”, aseguró ayer Paca ‘La Piraña’, mujer trans y actriz reconocida por interpretarse a sí misma en la serie de Los Javis La Veneno, ayer durante el acto reivindicativo del Día Internacional de la Visibilidad Transexual en Lleida. El Cafè del Teatre se llenó a rebosar de público con motivo del acto institucional de la Paeria y el tercer Diàleg Trans. Bajo el título Identitats en el temps: Històries de resistència i orgull, el debate estuvo protagonizado por Paca ‘La Piraña’, Carla Rosell, mujer trans de Torrelameu, estudiante y fotógrafa; y Gorka López, hombre trans de Aitona, historiador y técnico del Servei d’Atenció Integral de la Generalitat. Durante su intervención, López aseguró que “mientras no podamos garantizar los derechos de las personas trans en todos los aspectos de su vida, será necesario reivindicar un día como este”. Por su parte, Rosell compartió su experiencia como chica trans lesbiana: “quiero poder hacer una vida normal y corriente, que mi futuro hijo o hija no tenga problemas porque su madre es trans”, explicó. A lo largo de la mesa redonda, los tres ponentes coincidieron en que lo más significativo de la lucha “es que no nos quedemos estancados”. Entre otras cuestiones, abordaron la postura de la extrema derecha en cuanto a derechos humanos, el feminismo trans excluyente, la transfobia y la violencia sistemática que sufren las personas del colectivo. El acto también incluyó la actuación musical de la drag queen Maria Espetek.