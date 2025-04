Campanas de 6 siglos en Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los Campaners de Cervera celebraron ayer los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. Precisamente, el 2 de abril de 1425 los maestros Mateu del Olm y Pere Safont terminaron su construcción y se comprobó que no tuvieran ningún defecto. Para conmemorar la efeméride los campaners arrancaron con el Toc de festa. El viento impidió que las campanas pudieran soplar las velas de aniversario de forma simbólica, pero el tiempo no frenó la fiesta. Durante todo el año han previsto actividades de conmemoración. Este sábado se estrenará un concierto de campanas con el conjunto musical SIX. La composición está escrita por el vecino Jordi Castellà Rovira.