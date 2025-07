Reparación a expresos del franquismo

La Generalitat ha recibido un total de 5.557 solicitudes para poder optar a las indemnizaciones por la represión sufrida durante la Guerra Civil y el franquismo en las comarcas leridanas. Se trata de una pequeña compensación económica y un reconocimiento al sufrimiento por parte de personas que se vieron privadas de su libertad por parte de las autoridades franquistas durante la contienda y la dictadura. También para sus familiares directos en caso de haber fallecido la persona afectada. Según los datos proporcionados por Memoria Democrática, del departamento de Justicia, de las solicitudes recibidas en 24 años en la provincia de Lleida, se han concedido la mitad, un total de 2.787.

Las ayudas se pusieron en marcha en el 2000 y, aunque ya existían compensaciones por parte del Estado, estas se limitaban a los mayores de 60 años que hubieran cumplido tres años de prisión como mínimo. La Generalitat amplió este derecho. La mayoría se solicitaron en el 2000 y luego fueron descendiendo. Cada indemnización se calcula en función del tiempo acreditado de privación de libertad. La Generalitat también tiene disponible otro trámite para poder buscar documentación histórica. Esta indemnización se puede solicitar por internet y presencialmente. Más información en https://justicia.gencat.cat.

Por otra parte, la Generalitat ha recuperado los restos de un soldado republicano muerto durante la Guerra Civil al exhumar una fosa en la masia de la Novella Baixa, en Vila-sana. Es la primera intervención de este tipo en lo que va de año en las comarcas leridanas y los trabajos se llevaron a cabo entre el 17 de febrero y el 1 de abril. Esta masia fue habilitada como hospital de campaña de la 27 División del Ejército Popular de la República, como mínimo entre el 28 de diciembre de 1938 y el 3 de enero de 1939. El hospital, dirigido por el capitán médico Agustín Pérez Soler, atendió a soldados heridos procedentes del frente entre Balaguer y Vila-sana, cuando las tropas franquistas avanzaban desde Lleida hacia Mollerussa. Fuentes orales apuntaban a que se habían inhumado más cuerpos, que eran trasladados desde el frente en camiones. Actualmente se trabaja para poder identificar al soldado. Los arqueólogos también documentaron cuatro silos de grandes dimensiones de la época moderna, una de ellas con una galería de acceso; y dos estructuras circulares posiblemente de origen medieval.

“Por la dignificación, la justicia y la democracia”

El Parlament celebró ayer el homenaje a las víctimas del franquismo ante el Monument als Immolats per la Llibertat. El presidente de la cámara catalana, Josep Rull, destacó que es un acto de “dignificación, de justicia y de reparación” a las víctimas y para defender los “valores de la democracia, del pluralismo y de los derechos humanos” de manera “categórica, sin matices ni peros”. Asimismo, Rull alertó de los peligros de los extremismos, de los discursos de odio y de “abrazar de nuevo los autoritarismos”. Por su parte, el historiador Joaquim Aloy lamentó que muchos jóvenes no conozcan qué fue y supuso el franquismo porque no se estudia hasta 4º de ESO. Entretanto, el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó ayer el concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros con el fin de que se convierta en un lugar “de encuentro, reflexión y diálogo”. Por otra parte, la asociación Hangar de Mangraners ha organizado para el 27 de abril el Festival En(recorda)’t en el Antic Cine Goya. Una actividad, en colaboración con Òmnium Lleida y la asociación de vecinos, contará con testimonios reales y la otra será el espectáculo El Testament de Zum Zum Teatre.