Reino Unido: “mujer” es el sexo biológico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial, puso ayer fin a un asunto controvertido en el Reino Unido al dictaminar en un fallo histórico que el término ‘mujer’ en la ley está definido por el sexo biológico. El dictamen, que culminó una batalla legal de años iniciada por la organización defensora de las mujeres For Women Scotland, permite aclarar el dilema que afrontaban, por ejemplo, clubes deportivos o escuelas sobre los espacios diferenciados por sexo, como los vestuarios.

El proceso legal empezó con una querella por parte de esa organización contra la decisión del Ejecutivo autonómico escocés de incluir a las mujeres trans en la cuota para igualar los puestos públicos entre mujeres y hombres. “La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley e Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico”, dictaminaron los jueces al cabo de un complicado argumento sobre la definición de ‘mujer’ en la ley. En el dictamen, de 88 folios, los magistrados puntualizaron, además, que la decisión no debe ser vista como un triunfo para una u otra parte dado que la ley de Igualdad del año 2010 otorga a las personas transgénero protección contra la discriminación. Agregaron que una persona con el llamado certificado de reasignación de género (CRG, trans) en el género femenino no entra dentro de la definición de ‘mujer’ en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, por lo que la posición legal del Gobierno escocés es “incorrecta”. El Ejecutivo de Edimburgo argumentaba que las personas trans con un certificado CRG tenían derecho a las protecciones y facilidades basadas en el sexo, mientras que For Women Scotland sostenía que solo debían aplicarse a las personas que nacen mujeres. El ministro principal de Escocia, John Swinney, dijo hoy que su Gobierno “acepta el fallo del Tribunal Supremo” y analizará sus efectos en la normativa escocesa. A las puertas del Supremo, Susan Smith, integrante de For Women Scotland, dijo que “los políticos deben comprender que esto es la ley”.“Tienen que dejar de implementar directrices erróneas en escuelas y hospitales. Ahora tenemos una base realmente sólida para seguir adelante”, declaró.

La sentencia arroja “claridad” y “confianza”, según el Gobierno

El Gobierno británico ha destacado que la sentencia arroja “claridad” y confianza”, tanto para las mujeres como para las instituciones que brindan servicios. “Siempre hemos apoyado la protección de los espacios para un único sexo basados en el sexo biológico”, ha aseverado un portavoz del Ejecutivo de Keir Starmer. Para la líder de la oposición, Kemi Badenoch, se trata de “una victoria de todas las mujeres que se han enfrentado a abusos personales o han perdido su trabajo por defender lo obvio”. “Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres”, ha apostillado.