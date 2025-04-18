Lengua Viua: la lengua y el teatro se vuelven a unir por Sant Jordi

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El colectivo Lengua Viua reprende las representaciones teatrales para celebrar Sant Jordi, tal como ya hizo el año pasado con motivo de su trigésimo aniversario. Les representaciones teatrales no son una novedad en Lengua Viua, ya que ya las había empezado el año 1997. Durante algunos años se hicieron varias representaciones con un éxito considerable de público, que llenaba el cine de Vielha, y se acabaron a partir del año 2007.

Ahora, el colectivo cambia el formato de las obras y pasa a hacer esquemas cortos sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana donde el aranés no se utiliza como haría falta. El objetivo es concienciar sobre la necesidad de utilizar la lengua propia de Arán. Les obras están escritas por Manuela Ané, como el año pasado. Ella es técnica lingüística adscrita al Área de Lengua del Conselh Generau de Arán, miembro de la asociación Se Corbilhuèrs de Les y directora del grupo de teatro Era Cabaña de Les.

La representación teatral de este año será el día 25 de abril en el Audiovisual de Vielha, junto con el estreno de algunas de las canciones del nuevo disco del grupo musical aranés Sarabast, que incluye un tema sobre la Corsa Aran per sa Lengua, que se podrá escuchar por primera vez.

El colectivo Lengua Viua también ha hecho lecturas públicas de autores diversos en numerosas ocasiones y está preparando el estreno de los nuevos paneles con fragmentos de las poesías de mosén Condò Sambeat en Montgarri y en Les. La Ruta desde Peades de Mossèn Condò se anunció por parte del colectivo el año pasado y quiere colocar, con el tiempo, un panel con una estrofa de sus poesías a cada uno de los pueblos de Arán para evidenciar así la estima de los araneses por su lengua, haciéndola visible también para sus visitantes. Lengua Viua querría que la ruta se convirtiera, además, en una herramienta de conocimiento del autor y su obra para los escolares araneses y para todas aquellas personas que lo quieran leer. Por eso, complementará los paneles con un código QR explicativo, tal como ya se hizo con lo que se colocó en los porches del Ayuntamiento de Vielha con motivo del centenario de la muerte de mosén Josèp Condò Sambeat.