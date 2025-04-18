Unos raiers más femeninos que nunca

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Dos rais con seis tripulantes cada uno han vuelto a surcar hoy el río Segre para rememorar este oficio antiguo en la XXXVI Bajada de los Raiers de Coll de Nargó, una edición más paritaria que nunca. La gran cantidad de agua que bajaba por el cauce del río ha hecho posible alargar el recorrido habitual, un hecho fuertemente aplaudido por el público que se ha concentrado en el margen del Segre para poder ver de cerca la destreza de los raiers encima de las embarcaciones. La fiesta de este año ha contado con cinco mujeres encima de las embarcaciones, una tendencia que la asociación espera poder mantener o incluso incrementar.

A pesar del avance de la fiesta al viernes por las previsiones meteorológicas, que apuntaban a una probabilidad muy elevada de lluvias para la mañana del sábado, la elección de la fecha de la fiesta en pleno puente de celebración de la Semana Santa ha favorecido que el público fuera muy numeroso, con centenares de personas siguiendo la fiesta.

La jornada ha empezado con la Enraiada, que consiste en acabar de unir, ya dentro del agua, los tres tramos de madera que forman cada embarcación. Y ha continuado con la bajada. Una de las embarcaciones ha realizado el tramo más largo y ha salido desde el puente de la Palanca para completar un recorrido de unos dos kilómetros por el río Segre hasta llegar a la zona dels Clops de Fígols. El segundo ha hecho un trayecto más corto, de unos 500 metros.

Patrimonio de la Humanidad

La Bajada de Raiers empezó hace cerca de 4 décadas y durante muchos años se celebró en agosto, hasta que el 2023 se trasladó a la primavera para disponer de mayor cantidad de caudal. Esta es la tercera edición de la fiesta desde que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.