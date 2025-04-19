Los ‘raiers’ más femeninos surcan el río

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Dos rais con seis tripulantes cada uno volvieron a surcar ayer el río Segre para rememorar este oficio antiguo en la XXXVI Bajada de los Raiers de Coll de Nargó, una edición más paritaria que nunca. La gran cantidad de agua que bajaba por el cauce del río hizo posible alargar el recorrido habitual, un hecho fuertemente aplaudido por el público que se concentró en el margen del Segre para poder ver de cerca la destreza de los raiers encima de las embarcaciones. La fiesta de este año contó con cinco mujeres encima de las embarcaciones, una tendencia que la asociación espera poder mantener o incluso incrementar.

A pesar del avance de la fiesta al viernes por las previsiones meteorológicas, la celebración en pleno puente de Semana Santa favoreció que el público fuera muy numeroso, con centenares de personas siguiendo la fiesta.

La jornada empezó con la Enraiada, que consistió en acabar de unir, ya dentro del agua, los tres tramos de madera que forman cada embarcación. Y continuó con la bajada. Una de las embarcaciones realizó el tramo más largo y salió desde el puente de la Palanca y completó un recorrido de unos dos kilómetros por el río Segre hasta llegar a la zona de Els Clops de Fígols. El segundo hizo un trayecto más corto, de unos 500 metros.

La Bajada de Raiers se recuperó hace cerca de 4 décadas y durante muchos años se celebró en agosto, hasta que en 2023 se trasladó a la primavera para disponer de mayor cantidad de caudal. Esta es la tercera edición de la fiesta desde que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.