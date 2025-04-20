La Paeria colabora con una vivienda para niños y niñas saharauis con patologías

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria ha destinado 10.000 euros para el proyecto Haima acull. Somriures de Sorra, de Lleida pels Refugiats, para mejorar la salud de niños y niñas saharauis que sufren enfermedades complicadas de tratar en los campamentos de personas refugiadas en Tinduf (Argelia). Este año la aportación de la concejalía de Cooperación sirve para que la entidad pueda gestionar un piso donde viven los menors que deben recibir algún tratamiento sanitario. La Paeria ya había contribuido con el proyecto y ahora lo hace poniendo especial atención en este alojamiento. Anualmente, este piso acoje a una quincena de niños de entre 7 y 12 años con diferentes patologías que conviven con monitores y voluntarios. El proyecto les proporciona asistencia médica especializada en el Arnau de Vilanova y cuando reciben el alta, vuelven con sus familias. Durante su estancia en Lleida son escolarizados para que puedan continuar con su educación. Entretanto, el consistorio mantiene los convenios de colaboración con Sàhara Ponent y Alpicat Solidari. En el primer caso, es para la ejecución del proyecto Lleida amb el Sàhara, con 12.000 euros, para dar a conocer la realidad del pueblo saharaui. En el caso de Alpicat Solidari, la partida se ha incrementado a 5.000 euros para Joves Solidaris.