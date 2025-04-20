Un robot humanoide corre una media maratón en China

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El robot humanoide chino Tiangong se convirtió en el primero en completar una media maratón en un entorno urbano real en Pekín, en China. Cruzó la línea de meta tras 2 horas, 40 minutos y 42 segundos de carrera. Tuvo lugar en el distrito tecnológico de Yizhuang y fue presentada por sus organizadores como la primera media maratón del mundo con participación oficial de robots humanoides junto a corredores humanos. Diseñado con estructura ligera, piernas largas y refrigeración mejorada en sus articulaciones, recorrió los 21 kilómetros con una velocidad media de entre 7 y 8 km. Le cambiaron tres veces la batería.