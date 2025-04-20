TECNOLOGÍA
Un robot humanoide corre una media maratón en China
El robot humanoide chino Tiangong se convirtió en el primero en completar una media maratón en un entorno urbano real en Pekín, en China. Cruzó la línea de meta tras 2 horas, 40 minutos y 42 segundos de carrera. Tuvo lugar en el distrito tecnológico de Yizhuang y fue presentada por sus organizadores como la primera media maratón del mundo con participación oficial de robots humanoides junto a corredores humanos. Diseñado con estructura ligera, piernas largas y refrigeración mejorada en sus articulaciones, recorrió los 21 kilómetros con una velocidad media de entre 7 y 8 km. Le cambiaron tres veces la batería.