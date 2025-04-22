EGM 2025: SEGRE aumenta 6.000 lectores en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Estudio General de Medios (EGM) ha publicado los resultados de su primera oleada de 2025, revelando un importante crecimiento para el diario SEGRE, que ha aumentado su audiencia en 6.000 lectores en Lleida respecto a la segunda ola de 2024. Con estos datos, el periódico consigue mantener los 44.000 lectores que ya había alcanzado en la tercera oleada del año anterior, consolidando así su posición como medio de referencia en la provincia.

Los resultados del EGM no solo muestran un fortalecimiento de SEGRE en su territorio principal, sino que también reflejan un crecimiento sustancial a nivel nacional y autonómico. En el ámbito español, el diario ha experimentado un incremento de 9.000 lectores en comparación con la segunda ola de 2024, alcanzando ahora los 49.000 lectores totales. En Cataluña, el crecimiento ha sido igualmente significativo, con 8.000 nuevos lectores que sitúan la cifra total en 47.000.