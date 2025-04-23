Amaia Montero deja de seguir a Cayetana Guillén Cuervo tras anunciar su regreso a La Oreja de Van Gogh

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La relación entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo parece haber entrado en crisis después de que la actriz madrileña confirmara públicamente el regreso de la cantante vasca a La Oreja de Van Gogh. Según diversas fuentes, Montero ha dejado de seguir a su hasta ahora amiga en Instagram tras las declaraciones que esta realizó anoche durante la alfombra roja de los Premios Talía celebrados en Madrid.

"Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado' (...). Y no se lo conté a nadie, a nadie", manifestó Guillén Cuervo a los medios presentes en el evento. La actriz aseguró que cuando Montero le comunicó la noticia, se echó "a llorar al teléfono" y que la cantante donostiarra está "muy ilusionada" y afronta "con mucha cautela" este posible regreso a la formación.

Las declaraciones llegaron en un momento especialmente delicado, apenas unas semanas después de que Leire Martínez, actual vocalista del grupo, anunciase su salida de la banda en octubre de 2024 y tras el lanzamiento de su primer single en solitario.

La reacción inmediata de Amaia Montero

La filtración de esta información, que según Guillén Cuervo debía mantenerse en estricta confidencialidad, ha provocado una contundente reacción por parte de Amaia Montero. La cantante ha optado por dejar de seguir a la actriz en Instagram, un gesto digital que en el contexto actual equivale a un distanciamiento público y que ha sido rápidamente detectado por seguidores y medios especializados.

Este movimiento en redes sociales refleja el malestar de la artista ante unas declaraciones que aparentemente no contaban con su autorización para hacerse públicas, a pesar de la amistad que hasta ahora mantenían ambas celebridades.

El comunicado de disculpa de Cayetana Guillén Cuervo

Consciente del revuelo generado y posiblemente alertada del enfado de su amiga, Cayetana Guillén Cuervo ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que se disculpa por la confusión creada: "Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que he podido generar. Nada más lejos de mi intención".

En su nota, la presentadora y actriz intenta explicar el contexto de sus palabras: "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo". Guillén Cuervo concluye justificando que su respuesta a la prensa fue "desde la inocencia, la ilusión y el amor" que siente por Montero.

La trayectoria de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero fue la voz original de La Oreja de Van Gogh desde la formación del grupo en 1996 hasta su salida en 2007, cuando decidió emprender su carrera en solitario. Durante su etapa con la banda donostiarra, el grupo alcanzó un éxito sin precedentes en el panorama musical español con álbumes como "Dile al sol", "El viaje de Copperpot" o "Lo que te conté mientras te hacías la dormida".

Tras su marcha, fue sustituida por Leire Martínez, quien ha permanecido como vocalista hasta el anuncio de su salida prevista para octubre de 2024. Este cambio ha alimentado desde hace meses los rumores sobre un posible regreso de Montero a la formación original.

La relación entre Amaia Montero y sus antiguos compañeros de grupo ha atravesado diferentes etapas desde su separación. Aunque inicialmente hubo cierta tensión, con el paso de los años parecía haberse suavizado. El momento más reciente de acercamiento público se produjo durante la actuación sorpresa de Montero junto a Karol G en el Santiago Bernabéu, un evento al que Guillén Cuervo hizo referencia en sus declaraciones: "Cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa. España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar".

Por su parte, el grupo nunca ha cerrado la puerta a una posible reconciliación, aunque tampoco ha habido confirmaciones oficiales por parte de la banda o de su discográfica sobre el hipotético regreso de Montero.

La reacción de los seguidores no se ha hecho esperar. Las redes sociales se han llenado de mensajes tanto de apoyo a Montero como de recuerdos de la etapa dorada del grupo. Muchos fans expresan su ilusión ante un posible regreso de la formación original, aunque también hay quien muestra su preocupación por la forma en que se ha filtrado la información.

Por el momento, ni Amaia Montero ni los miembros de La Oreja de Van Gogh han realizado declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo la información revelada por Cayetana Guillén Cuervo.