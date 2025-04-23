Lectura dramatizada de cuentos y poemas en el Teatre de l’Escorxador

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Teatre de l’Escorxador de Lleida acogió ayer por la tarde una sesión de lectura dramatizada de nueve cuentos y un poema a cargo de los actores Enric Majó, Núria Casado, Dafnis Balduz y Marta Rosell, quienes recitaron textos y versos de obras de personalidades literarias de prestigio en la historia de Catalunya como Pere Calders, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig o Blanca Llum Vidal. La arpista Berta Puigdemasa también interpretó piezas musicales.