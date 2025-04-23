Xavier Novell se despide del papa: “Santidad, rece por nosotros”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Xavier Novell, exobispo de Solsona, ha utilizado las redes sociales para despedirse del papa Francisco tras su fallecimiento el pasado lunes. A través de la cuenta de Instagram de su esposa, Silvia Caballol, Novell compartió un mensaje de audio en el que expresó su gratitud hacia el Pontífice por el apoyo y comprensión recibidos después de su polémica renuncia al cargo eclesiástico para contraer matrimonio. En sus palabras, Novell recordó cómo el papa solía despedirse de él en sus comunicaciones dándole recuerdos para su familia, y concluyó su mensaje con un sentido: "Me decía: Rece por mí, y hoy yo le digo, Santidad, rece por nosotros".

La relación entre Novell y el papa Francisco ha sido objeto de atención desde que el exobispo tomara la controvertida decisión de abandonar su ministerio en 2021. Según revela en su mensaje, a pesar de las circunstancias, el Pontífice habría mantenido una actitud de acogida y acompañamiento hacia él. "Agradezco cómo me había acogido, escuchado y acompañado tras mi renuncia", manifestó Novell en el audio, revelando así un lado más personal de su relación con el líder de la Iglesia Católica que pocos conocían. Esta despedida se suma a las numerosas muestras de pesar que personalidades de distintos ámbitos han expresado en los días posteriores al fallecimiento del papa.

Xavier Novell, que fue nombrado obispo de Solsona en 2010 con tan solo 41 años, protagonizó uno de los episodios más comentados en la Iglesia española contemporánea cuando en agosto de 2021 presentó su renuncia al cargo episcopal. La Santa Sede aceptó su dimisión "por motivos personales", aunque posteriormente se conoció que el verdadero motivo era su relación sentimental con Silvia Caballol, psicóloga y escritora de novelas de contenido erótico, con quien más tarde contraería matrimonio.

Este giro en la vida de quien fuera el obispo más joven de España causó un notable impacto tanto en los círculos eclesiásticos como en la opinión pública. Novell había sido conocido por sus posiciones conservadoras en diversos temas doctrinales y morales, lo que hizo aún más sorprendente su decisión. Tras su renuncia, encontró trabajo en una empresa de extracción y comercialización de semen porcino en Lleida, alejándose completamente de sus anteriores responsabilidades pastorales.