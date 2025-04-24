Agradecimiento a las residencias

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha publicado un libro digital, en el marco de la celebración de Sant Jordi, que recoge más de 100 cartas de agradecimiento de familiares de usuarios de centros de atención a la gente mayor con dependencia. Entre ellas, se encuentran varios testimonios de familiares de residentes en centros repartidos a lo largo y ancho de la demarcación de Lleida (ver cartas).

El documento pretende homenajear a los profesionales que, con su dedicación, empatía y compromiso, velan por el bienestar de los usuarios mayores. Acra es una organización que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales para gente mayor en Catalunya (un total de 441, entre residencias, centros de día, entre otros). La entidad ha publicado el libro en su web www.acra.cat y se puede consultar de manera gratuita.