Guillén-Cuervo pide ‘perdón’ y Amaia Montero la ‘deja de seguir’

La actriz Cayetana Guillén-Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante Amaia Montero y que había asegurado que la vocalista volvería a su antigua banda, La Oreja de Van Gogh, publicó el martes un comunicado en sus redes sociales en el que pedía “disculpas por la confusión que se ha podido generar”, a raíz de sus declaraciones.

“Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música”, aseguró la actriz. Por su parte, y como respuesta, la cantante ha dejado de seguir a Guillén-Cuervo en Instagram.