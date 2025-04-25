OCIO
Julieta inaugura su gira en Lleida
Conciertos, deporte y actividades, ayer en la Festa Major de la UdL
La Festa Major de la Universitat de Lleida celebró este jueves su 29ª edición en el Campus de Cappont con un programa repleto de actividades y propuestas culturales.
Cultura
Las imágenes del concierto de Julieta en la fiesta mayor de la Universitat de Lleida
gerard hoyas
La cantante barcelonesa Julieta encabezó el cartel de actuaciones en directo e inauguró su gira, Els 23 Tour. Asimismo, estaban previstos los conciertos de los leridanos Lluís Sánchez, Elena y el DJ Gaby Gomez, entre otros. Previamente, el Consell de l’Estudiantat de la UdL había organizado durante el día un torneo de vóley, una actividad para poner a prueba la edad de los participantes, un ping-pong cervecero, entre otras propuestas. También actuaron las colles de cultura popular Los Marracos, Estol G Sardanista y la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua.