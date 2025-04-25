Julieta inaugura su gira en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Festa Major de la Universitat de Lleida celebró este jueves su 29ª edición en el Campus de Cappont con un programa repleto de actividades y propuestas culturales.

La cantante barcelonesa Julieta encabezó el cartel de actuaciones en directo e inauguró su gira, Els 23 Tour. Asimismo, estaban previstos los conciertos de los leridanos Lluís Sánchez, Elena y el DJ Gaby Gomez, entre otros. Previamente, el Consell de l’Estudiantat de la UdL había organizado durante el día un torneo de vóley, una actividad para poner a prueba la edad de los participantes, un ping-pong cervecero, entre otras propuestas. También actuaron las colles de cultura popular Los Marracos, Estol G Sardanista y la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua.