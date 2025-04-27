30 años de familia Down Lleida

Una de las familias que participaron ayer en la jornada que se celebró en el Teatre de la Llotja. - DOWN LLEIDA

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Down Lleida celebró ayer por todo lo alto su 30 aniversario, reivindicando que son una gran familia que ha luchado por lograr grandes cambios sin olvidar que todavía queda mucho por hacer. El Teatre de la Llotja acogió una jornada en la que participaron testimonios de familias, profesionales y personas con discapacidad intelectual para explicar sus diferentes experiencias con el fin de reivindicar las mismas oportunidades y lograr la inclusión real.

El trabajo, la educación, el ocio, la participación ciudadana y la vivienda fueron algunos de los temas que se abordaron. De hecho, los jóvenes de la entidad reivindicaron la necesidad de seguir contando con un acompañamiento que les permita poder tener una vida autónoma, como explicaron tres usuarias que hace más de cinco años que comparten piso. También lo pusieron de manifiesto dos jóvenes del grupo de empoderados de Down Lleida, que instaron a tener “una mirada más inclusiva y respetuosa”.

La presidenta de la asociación, Olga Parés, destacó que el objetivo de la jornada era visibilidad el día a día de una persona con síndrome de Down para abordar los pasos conseguidos en los últimos 30 años y también dejar claros cuáles son los retos del futuro. Según Parés, seguirán trabajando para acceder a un trabajo digno en la empresa ordinaria y para que puedan vivir de manera independiente. El acto también contó con música, con la intervención del pianista Antoni Tolmos, junto al joven Quim Vilamajó, que reclamó más actividades adaptadas y poder seguir contando con apoyo “después de que nuestros padres, que tanto nos han ayudado, no estén”. Asimismo, actuó el grupo Urban Dance. Actualmente la entidad está formada por 154 familias, 17 trabajadores y un centenar de voluntarios.